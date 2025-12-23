郭書瑤單身7年遭曖昧對象封鎖 「該做的都有做」暗舔情傷

郭書瑤表示演出《何百芮的地獄戀曲》讓她學到更多喜劇體驗。彼此影業提供



郭書瑤今（12╱23）與姚淳耀合體宣傳《何百芮的地獄戀曲》，單身邁入第7年的她自爆中間有過1位「雙眼皮、鼻子挺、濃眉大眼、高180」的圈外約會對象，沒想卻遭斷崖式分手，還封鎖她的電話，為此她還寫了1首歌〈易碎品〉自舔情傷，還苦笑說到時候歌曲出MV會在IG tag對方。

談到這位「不算男友」的對象，郭書瑤坦言根本不知道為什麼約會半年之後就沒下文，「我發誓我真的不知道，我後來覺得很受傷，還把它寫成歌，我就覺得我好不容易敞開心房，就是有一種一場空的感覺，我不知道怎麼形容，我覺得我們在一起了，但人家可能覺得沒有」。

被問2人進展到什麼程度，郭書瑤透露：「約會該做的事情都有做，戲裡可以播的都有做啊！我覺得已經在一起了，但人家沒有覺得要跟我在一起嘛，就是現在年輕人說的ghosting，約會約一約就會消失，斷崖式分手，我也搞不懂連被分手人家都沒有分我，只是消失，就斷聯了。」

不過郭書瑤不想要再去追究，「我覺得就是尊重彼此的決定，也沒有真的想要追回他，但我還是想要知道那個（分手）答案，因為這樣就會死得比較瞑目啊」！也因此讓她感嘆：「我還是找圈內的帥哥好。」沒想到姚淳耀以「他可能在選擇」解讀該男行為，讓她直覺是「很傷人的事實」。

郭書瑤（左）、姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》中有浪漫的下廚橋段。彼此影業提供

這段曖昧情，郭書瑤花了近2年才走出情傷，「我不容易暈船，但我暈可以暈很久」。她也談到曾因無中生有的緋聞被擋掉桃花，「我真的很難過，因為對方很帥，是圈內人，人家就覺得妳有緋聞，我就不會想碰這樣的女生，我就覺得很傷心，如果緋聞是真的，我就算了，可是是無中生有的緋聞，我就這樣被帥哥拒絕，他的意思是新聞都寫了，就一定會有人相信，那既然大家都覺得妳是別人的女生的話，那我就不碰，他是道德感比較重的那種男生」。

談到理想型，郭書瑤不諱言自己是外貌協會，「我只是知道那樣的外型比較容易吸引我」。還笑說：「我喜歡怪咖，就是自己跟自己玩的怪咖，也願意跟別人互動啦！我喜歡行為舉止非常人的人類。」

至於經濟條件，郭書瑤直白表示如果男方收入穩定當然比較好，還說：「我不相信超級帥的人沒有錢，超級帥的哪1個沒有錢？這太不可能，這世界就是這麼不公平，你長的漂亮、長的帥就是會有錢，CORTIS哪1個沒有錢？」35歲的她笑說不排斥小鮮肉，「他 OK、我OK啊，那也要有鮮肉跟我約會，我現在問題是沒有人要跟我約會」。

其實身邊的人都很努力介紹對象給郭書瑤，「我們製片人有幫我介紹1個聽說也是富可敵國的那種，他們還請Ken哥出來一起吃飯活絡氣氛，到後來Ken哥都想要嫁了，但不來電就是不來電，就沒感覺啊！我不知道他有沒有感覺，但我有試圖約人家出來吃飯，但就沒有第2次了」。她說對方還是會主動找話題聊天，不過常被她句點，「聽說人家已經結婚、生小孩了」。

被問是否有年齡焦慮？郭書瑤說：「沒有焦慮，我很enjoy現在單身這件事情，因為單身的自由度蠻高的，我想做什麼就做什麼，還可以幫別人帶小孩，我很enjoy周邊的人幫我介紹不同的對像，因為我看他們很快樂我也很快樂，不是說我真的要有另外一半，可是看他們很積極或者是很有鬥志時，我覺得很有趣。」

《何百芮的地獄戀曲》明年1月4日上架，每周日晚間9點於八大戲劇台首播，10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。

