郭書瑤單身7年閨密幫搭訕 自嘲奶大也沒用：還不是乏人問津

【緯來新聞網】郭書瑤主演新戲《何百芮的地獄戀曲》即將開播，她在片中即興加台詞喊「我奶大，還不是一樣乏人問津」，尺度大開展現搞笑的實力。而這段台詞在拍攝期間引起熱烈反應，原本台詞僅有孫可芳嗆「沒妳奶大」，沒想到郭書瑤立刻加碼即興台詞，也幫劇情推展加分。

郭書瑤跟姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》展開尋愛之旅。（圖／彼此影業提供）

郭書瑤在上一季走出失戀陰影，這次第二季她將與姚淳耀飾演的嘴賤甜點店店長展開一連串尋愛之旅。劇中孫可芳飾演的閨蜜肉食女，不小心跌倒壓在郭書瑤身上，讓郭書瑤無奈高喊「起來啦，你這個大屁股」，讓孫可芳澤立刻回嘴「我屁股再大也沒有妳奶大啦」，郭書瑤聽到只能無奈自嘲「我奶大，還不是一樣乏人問津」，幽默橋段令人絕倒。

郭書瑤（左）與孫可芳（右）在《何百芮的地獄戀曲》裡有多場對手戲。（圖／彼此影業提供）

提到第一集的黃金七分鐘的相親大會，日前才自爆單身7年的郭書瑤，坦言現實生活中從來沒有相親過，不過《何百芮》系列的演員們都積極幫她介紹對象。阿Ken會在拍片空檔，讓她與其他熟識的男演員朋友連線；鍾瑶則會在信義區幫瑤瑤物色180公分的帥哥，並和他們交換IG介紹給瑤瑤，就連《何百芮》的製作人也特別組局介紹男生，只是郭書瑤仍無奈苦笑「從拍攝第一季《何百芮的地獄毒白》開始，到現在都來到了《何百芮的地獄戀曲》開播，還是尚未成功（笑）」。



姚淳耀出道多年首度挑戰全喜劇演出，外貌酷似5566男星孫協志的他，其中一段聯誼前試裝的戲，也被揶揄穿衣風格「這件衣服看起來會像剛出道的5566，欸，我看你有點像孫協志耶」，相當爆笑。姚淳耀在劇中因為失戀而落魄度日，只能在路邊狼狽生活猶如街友「犀利哥」，不過姚淳耀坦言很喜歡這個造型，「因為這個樣子在演戲的時候很幫助進入角色，覺得很放鬆」，但這段戲的妝髮時間耗費極長，不僅要戴假髮，還要黏假鬍子，十分辛苦，「黏在鬍子上的黃膠蠻不舒服的，但好像也因為這樣更進入角色。」

姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》因失戀超狼狽，造型有如街友犀利哥。（圖／彼此影業提供）

至於飾演郭書瑤前姐夫的阿KEN，因為失戀失婚，想要積極挽回舊愛，只得將所有心力全都寄託在健身房重訓，沒想到練出一身壯碩肌肉，甚至有線條分明的胸肌、腹肌，甚至主動脫掉上衣還大喊「我們一起嗨到天亮」，畫面曝光也讓人驚艷「原來阿Ken的身材這麼好」。《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日起每週日晚間9點於八大戲劇台首播，晚間10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix上線。

阿KEN在《何百芮的地獄戀曲》中大秀健壯好身材。（圖／彼此影業提供）

