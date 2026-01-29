郭書瑤單身7年「不排斥朋友升格戀人」 姚淳耀曝私下最寵妻行為

爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken與詹懷雲共同主演，自播出以來話題度持續攀升。隨著劇情進入結尾高潮，郭書瑤在戲裡與姚淳耀從好友關係逐漸發展成為伴侶，戲外是否可能選擇朋友談戀愛，她近期受訪笑回：「不排斥！」真性情發言再度引發熱烈討論。

郭書瑤（右）在戲裡與姚淳耀（左）從好友關係逐漸發展成為伴侶。（圖／彼此影業 提供）

在最新劇情當中，郭書瑤與姚淳耀才剛交往沒多久，就被這個耿直直男的不解風情氣得七竅生煙。郭書瑤近期受訪被問到是否可能與好友交往，她雖說不排斥，但覺得機率不太高，「因為會變成男朋友的對象，通常都不會是朋友」。姚淳耀則強調自己也有浪漫的時刻，像自己與妻子原本都是租屋，但常常會遇到突發狀況，所以常常在找新家，「所以那時候就下定決心一定要幫太太買房子，最浪漫的事，應該是跟太太一起完成夢想買了一間屬於我們的房子。」

而郭書瑤在劇中的媽媽、姊姊都有強大的控制欲，戲外，和媽媽感情極好的她表示，媽媽不會用社群，但很關心她的日常生活，尤其是對戲演員們，「每次只要一有新合作，媽媽都會把我們劇裡演員們的各種資訊及作品查一遍」。至於終於加入演出的李杏，在戲中更是個可怕控制狂，李杏透露，自己從前和角色比較像，我會有一些控制狂的行為，不過都會忍住。如今她已經改變性格，要求自己不要控制別人，「大家各自有自己的人生，顧好自己就好」。

李杏在劇中被阿Ken飾演的前夫苦追要求復合，但她現實生活中認為，只要對方是不錯的人，當然願意重新開始，「前提是這個人是一個值得再多花一點時間修補關係的人，當然如果是劈腿、酗酒、家暴、賭博一堆壞習慣壞行為的爛人，拜託想都不要想復合。」

李杏（左）在劇中被阿Ken（右）飾演的前夫苦追要求復合。（圖／彼此影業 提供）

另一位回歸演出的演員是飾演鍾瑶男友的風田，他大讚鍾瑶的喜感表演愈發成熟，也分享兩人在拍戲空檔時常聊天，聊起彼此的愛情故事與感情觀，讓他發現鍾瑶的個性和角色很相似，都是俏皮又活潑的類型。談到感情，風田在劇中展現深情一面，私下卻自虧並不浪漫，也不太擅長表達。他分享自己與圈外女友的結婚過程相當日常，「我直接就問我們什麼時候結婚，所以不算真正的求婚。」但也坦言非常重視老婆，生活大小決定多半以對方為主，「因為老婆為了我辭掉工作來台灣陪我，所以一定要尊重她的意見。」

風田（右）大讚鍾瑶（左）的喜感表演愈發成熟。（圖／彼此影業 提供）

而在劇中已經談起姐弟戀的孫可芳與詹懷雲，冒著可能被發現的風險私下偷偷來，沒想到旁人竟開始對兩人起疑心。孫可芳提到姊弟戀，表示丈夫劉冠廷也比自己年紀小一歲，所以自己完全不在意女大男小，「但我還是比較喜歡有一點社會經歷的男生，有些男生實際年齡很大，但還是感覺沒經歷過什麼人生大事。」所以孫可芳一點也不排斥，重點是要個性合得來。詹懷雲則說，自己個性一直很被動，「可能因為會害怕受傷吧，但有時候也覺得自己該主動點，因為想要爭取的不管是人、事、物，總是得付出點努力才能獲得。」

