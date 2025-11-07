郭書瑤單身7年！被春風牽線「娶回家」哽咽回管理費爭議

郭書瑤一度激動哽咽。（陳曉涵攝）

郭書瑤（瑤瑤）宣布加盟混血兒娛樂，7日舉辦記者會。她透露今年年初因迷惘與低潮，「有一點不知道要往哪裡走、甚至懷疑自己。」某天游完泳後打給春風，意外收到「加入混血兒娛樂」的邀請。

瑤瑤坦言，先前因積欠管理費、弟弟涉共諜案等新聞陷入低潮，「媒體都很愛寫我流量很高的新聞，看到就覺得滿難過的，好像有些事情，我也不知道怎麼說，確實有影響到心情。」講到激動處，她忍不住哽咽落淚。她表示現在遇到鄰居不會再尷尬，「管理費設定好了，年繳。」至於好友王子深陷與粿粿的婚外情風波，她則說沒有聯絡，笑稱媒體讓她「好緊張」。

郭書瑤7日舉辦記者會。（陳曉涵攝）

瑤瑤與春風多年交情深厚，這次更是由春風牽線，把她「娶」進經紀公司。瑤瑤感性說：「春風說那妳就來，我照顧妳啊。」她坦言自己在最無助時被接住了。至於兩人被謠傳交往，她連忙否認，直言媒體跟現實有落差，「我也不會叫他乾哥，我都叫他『阿春』。你們應該知道我之前喜歡什麼類型吧？我覺得這件事情可能不太會變，喜歡高帥的。」並強調兩人「當一輩子的朋友就好」。

郭書瑤否認和春風曖昧。(圖/IG@yaokuo)

瑤瑤透露自己從2019年至今已單身7年，上次約會也已是兩、三年前。新單曲〈易碎品〉正是她在戀愛中的寫照，「很容易被分手、很容易受傷。」她坦言現在「很想脫單」，忍不住直呼：「我好希望有人跟我聊天。」

混血兒娛樂老闆蕭豐稷也喊話，接下來將替瑤瑤發行5張EP，還會讓她挑戰導演工作，期待郭書瑤未來的演藝版圖能持續擴大。

