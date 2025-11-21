郭書瑤太犯規！黑西裝現身「裡面什麼都沒穿」 辣露渾圓南北半球

娛樂中心／綜合報導

女星郭書瑤（瑤瑤）當年憑藉「殺很大」廣告爆紅，後來也陸續推出音樂、戲劇作品，受到許多粉絲的喜愛。近日，擁有火辣身材郭書瑤在社群中再度祭出福利，西裝外套下「真空」辣露美胸，讓網友看了高喊：「很漂亮」。

郭書瑤時常在社群中跟網友分享生活點滴，今（21日）她釋出嘴咬棒棒糖，一身黑色西裝的火辣美照，只見郭書瑤外套裡面什麼都沒穿，露出一條深邃的事業線，尤其郭書瑤伸手微微將外套拉開，渾圓雪乳若隱若現，展現強大的魅力。

郭書瑤西裝外套裡面都沒穿。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

照片曝光之後，立刻吸引7千多位網友朝聖，紛紛留言誇讚郭書瑤很漂亮，「怎麼可以又帥又性感」、「這犯規了吧」，還有網友歪樓表示「想當棒棒糖」，顯見都被郭書瑤的美貌俘虜。

郭書瑤造型火辣。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

