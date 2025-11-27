郭書瑤失戀找她痛哭！阿Ken幫介紹對象：像姐夫一樣

《何百芮的地獄毒白》郭書瑤（圖左）為角色嘗試卡通式的喜劇表演，深獲劇迷好評。（圖／八大提供）





以網路作家宅女小紅人生經歷為故事題材的影集《何百芮的地獄毒白》，30日起每週日晚間七點播出，化身故事主角「何百芮」的郭書瑤，分享演出這部影集最大的收穫，就是結識一群志同道合的好友，她說：「尤其鍾瑶跟Ken哥，現實生活也像劇裡面一樣的相處；鍾瑶在我感情挫敗的時候看我哭，Ken哥就像姐夫一樣常常請我們吃飯。」不僅如此，「最有趣的是，他們兩位還有製片人都會幫我介紹對象，或是出謀劃策教我如何追求男生！」

《何百芮的地獄毒白》郭書瑤與林暐恆（阿Ken）因戲結緣成為好友。（圖／八大提供）

《何百芮的地獄毒白》郭書瑤與林暐恆（阿Ken）因戲結緣成為好友。（圖／八大提供）

廣告 廣告

在《何百芮的地獄毒白》劇中，郭書瑤飾演的何百芮面臨失戀、失業雙重打擊，意外靠著網路寫作抒發心情成為網紅。郭書瑤坦言自己與女主角有過相同的經歷，「我的失戀SOP會先像百芮一樣在家哭啊、耍廢、放空，以上步驟循環。然後找個地方去旅行，逃離原本的生活圈，回來再重新培養新的興趣。」

《何百芮的地獄毒白》劇中郭書瑤（圖右）買房圓夢，卻遭男友張睿家（圖左）突然提分手。（圖／八大提供）

《何百芮的地獄毒白》劇中郭書瑤（圖右）買房圓夢，卻遭男友張睿家（圖左）突然提分手。（圖／八大提供）

劇迷讚賞郭書瑤將何百芮「毒舌但內心柔軟」的特質，詮釋地非常到位，她分享在角色的準備上突破以往的嘗試，「在何百芮之前沒有特別研究過喜劇類型的演出，這次特地練習各種不同卡通式的表演，刻意讓自己新增很多平常不會有的表情與反應。」

《何百芮的地獄毒白》劇中郭書瑤（圖左）和閨密鍾瑶（圖中）、孫可芳（圖右）聚會講垃圾話抒壓。（圖／八大提供）

《何百芮的地獄毒白》劇中郭書瑤（圖左）和閨密鍾瑶（圖中）、孫可芳（圖右）聚會講垃圾話抒壓。（圖／八大提供）

此外，劇中她與閏密孫可芳、鍾瑶組成的「辣鍋小夥伴」，常聚在一起講垃圾話抒壓，談到三人拍攝期間的趣事，郭書瑤表示，印象深刻是她們再次為了作品合體，「在影集續作《何百芮的地獄戀曲》的默契更好，常常講話越講越快，很像被快轉一樣，而且劇本內容演完，還可以繼續延伸劇情，很有默契。」

《何百芮的地獄毒白》劇中郭書瑤面臨失戀、失業打擊，靠網路寫作抒發心情成為網紅。（圖／八大提供）

《何百芮的地獄毒白》劇中郭書瑤面臨失戀、失業打擊，靠網路寫作抒發心情成為網紅。（圖／八大提供）



【更多東森娛樂報導】

●才傳熱戀春風！郭書瑤解放事業線 火辣身材全看光

●男星臀部照吸3萬人朝聖 郭書瑤遞履歷求當女友

●郭書瑤哽咽！爆熱戀春風回應了 對方霸氣喊：我照顧妳

