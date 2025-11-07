郭書瑤嫁了！春風半年前一句話「我照顧你」讓她含淚點頭

郭書瑤7日出席加盟新東家記者會。劉耀勻攝

郭書瑤（瑤瑤）嫁入新東家混血兒娛樂，成為好友玖壹壹春風的新師妹！ 今（7日）舉辦加盟記者會，受訪提到約莫半年前，那時候她與前東家合約剛到期，又因管理費糾紛陷入低潮被住戶投訴為「惡鄰」，瑤瑤一度哽咽，強忍淚水說：「那時候春風一通電話來...他說去他公司『我照顧你』。」讓她心情平靜許多。

提到半年前的低潮，她表示那陣子很迷網不知道要做什麼，「我很感恩媒體總是寫我流量很高新聞，但看到那些新聞我又滿難過的」，一些與事實不符的新聞內容，讓她有苦說不出，「總而言之我很感謝春風這個朋友，在我很低潮時，來到這個公司，但我又怕自己之前的履歷不好（指負面新聞），但老闆跟春風都說有問題就去解決，大家一起努力」

廣告 廣告

郭書瑤7日出席加盟新東家記者會。劉耀勻攝

瑤瑤與春風感情好到數度傳出兩人交往，她笑說：「我不會改變喜歡的類型，我就喜歡高帥，好的男生留一輩子當朋友就好，而且我很容易被分手。」即便她已單身邁入第7年，也不想因為交往而破壞彼此間的好友誼。

郭書瑤從出道以來，憑藉真摯表演獲得各界肯定。她從《志氣》到《通靈少女》，已經累積了金馬獎新演員、金鐘獎最佳女主角等多項殊榮。新東家表示，瑤瑤不只甜美可愛，更是用努力和實力證明了自己的價值。目前她距離三金藝人的頭銜，只缺少一座金曲獎，混血兒娛樂老闆（蕭豐稷）透露，接下來將全力打造瑤瑤的音樂作品，首支單曲〈易碎品〉與她的感情經歷相關。

郭書瑤（左）7日與混血兒娛樂老闆一同出席記者會。劉耀勻攝



回到原文

更多鏡報報導

獨家／「玖壹壹」春風的「大哥」竟是詐騙富豪陳志！經紀公司證實2人關係

黃明志「秘約妙齡女孩」證據曝光！北市急下架影片 韓國瑜也曾約他「喝咖啡」

陶晶瑩批粿粿外遇王子「呷人夠夠」 直言「調情留言」看不下去