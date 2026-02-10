郭書瑤快閃直播破15萬瀏覽 鍾瑶許願《何百芮》變長壽劇

阿KEN（左起）、李杏、郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、詹懷雲、鍾瑶、風田在收官派對同歡。彼此影業提供



《何百芮的地獄戀曲》2月8日舉辦收官派對，郭書瑤、鍾瑶、姚淳耀、孫可芳、詹懷雲、李杏、風田、導演張瓊文、宅女小紅齊聚，孫可芳以亮麗新髮色登場，郭書瑤笑虧她與詹懷雲「超搭CP感」，並表示：「這是我遇過最棒的宣傳團隊！我愛何百芮！我愛大家！」鍾瑶則許願：「希望可以一路演到第10季，讓《何戀》成為台劇最長壽的喜劇作品。」

而派對當天，阿KEN原本因工作行程無法出席，劇組貼心製作1比1人形立牌供大家合影留念，最終他在百忙之中還是到現場與大家開心合體，全場驚呼感動。

而郭書瑤也在收官派對直播中開撒MyVideo限量免費看序號，直播期間一開放立即兌換一空，此次快閃直播吸引上千人即時參與，且在直播後短短1天內，瀏覽次數已突破15萬次，成為完結篇當日最具熱度的直播活動之一。

