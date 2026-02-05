郭書瑤憶曾陷失戀、事業低潮過往 風田自招私下「瞞老婆」偷購物

爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》本週迎來完美最終章，主演郭書瑤特別感謝所有幕後團隊與製作人，讓她與鍾瑶、孫可芳、阿Ken在戲裡戲外都變成超級好友。她也大方分享過往曾面對失戀、事業低谷的心情，「希望透過這部戲能陪伴大家，用幽默的方式走過人生不愉快的時期。」

爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》本週將迎來完美最終章。（圖／彼此影業 提供）

郭書瑤再度回歸扮演「何百芮」，如今第二季迎向大結局，她在劇中與姚淳耀飾演的羅人傑修成正果，姚淳耀也對再次合作的郭書瑤讚譽有加，直言是非常認真的演員，所以兩人對戲頻率也很相近，不僅在戲裡玩得很開心，戲裡面默契也變得更好，「我們在片場一直都在聊表演」。姚淳耀同時透露導演這次給了許多空間，讓他可以更外放、瘋狂的表演，而他也笑稱有時候可能真的是做了太多，「現場導演都會說，那我們再來試一個比較收的」。

廣告 廣告

郭書瑤大方回憶過往曾面對失戀、事業低谷。（圖／彼此影業 提供）

鍾瑶一改過往的精明幹練女神形象，在劇中瘋狂搞笑，更化身看似時尚美麗，實則頻頻便秘的骯髒魚干女「Vivian」，最後被一切條件都無比完美，由風田飾演的男友的「山崎翔太」求婚，導致她壓力極大，甚至躲在橋下變成流浪漢，鍾瑶提到這段戲直呼好玩，不僅認為劇組的美術很厲害，也創造了一個非常舒適又有趣的環境，「演那段戲的時候，真的很像身歷其境」。

去年才剛完婚的風田，被問到是否有在另一半面前隱藏自己，他偷偷爆料，其實自己的購物慾望旺盛，「我愛亂花錢買衣服，現在有老婆怕被唸買太多，所以有時候偷偷買沒有跟老婆報告。」

剛新婚的風田（左），自招私下會瞞著老婆偷購物。（圖／彼此影業 提供）

直到第9集才正式加入的李杏，在劇中飾演充滿控制欲的女強人，同時也是郭書瑤的大姊，這回在劇末正式決定與糾纏多時的前夫徹底分手，該場戲更讓李杏、阿Ken拍到哽咽，直呼非常動人，「因為Ken的角色非常討喜誠懇，我覺得我在拍戲時，都有一點點無法說服自己，為什麼一定要拒絕一個這麼好的男人」，她甚至對自己的角色喊話，為何要拒絕這樣一個這麼好的男人呢？李杏也表示阿Ken非常有喜感，有好幾次都因為對方太好笑而拍到笑場，「我拍戲其實非常非常難笑場，但真的要被Ken笑死」。

不過，戲外的李杏確實也有無比難忘的追求者，她提到曾有非常好的朋友一直戀慕著自己，自己也曾很想喜歡上對方，但卻一直失敗，如今對方已經當天使了，「回過頭來看會覺得，我們曾經有的這種感情是非常難得的，想到他已經不在了我當然會很難過，但是想到這段感情，還是會很慶幸自己生命中曾經出現過這樣的一個人。」

延伸閱讀

曾莞婷、楊銘威錄影爆衝突！風田挑戰當製片 嘆：努力沒人看見

Lulu曝曾莞婷「拒絕絲襪套頭」卻扮喪屍 楊銘威吐槽：差別在哪

婚禮倒數9天！Lulu、陳漢典安排座位藏暖心巧思 小S僅禮金到