郭書瑤戀情剛開花就被考驗 「最難搞大姊」親自面試男友

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情雖已開花結果，卻仍面臨不少生活考驗，就連全家人公認「最難搞」的大姊李杏也親自現身出題，測驗姚淳耀是否夠格與妹妹交往，增添不少逗趣笑料。

最新劇情中，郭書瑤飾演的「何百芮」與姚淳耀飾演的「羅人傑」剛交往沒多久，就被這個耿直直男的不解風情氣得七竅生煙。郭書瑤近期受訪被問到是否可能與好友交往，她雖說不排斥，但覺得機率不太高，「因為會變成男朋友的對象，通常都不會是朋友」。姚淳耀強調自己也有浪漫的時刻，像自己與妻子林羿原本都是租屋，但常常會遇到突發狀況，所以常常在找新家，「所以那時候就下定決心一定要幫太太買房子，最浪漫的事，應該是跟太太一起完成夢想買了一間屬於我們的房子」。

郭書瑤劇中的媽媽、姊姊有著強大的控制欲，尤其是飾演媽媽的郎祖筠更會定時觀看她的社群。戲外，郭書瑤與媽媽感情極好，表示媽媽不會用社群，但很關心她的日常生活，尤其是對戲演員們，「每次只要一有新合作，媽媽都會把我們劇裡演員們的各種資訊及作品查一遍」。

另外，劇中已談起姐弟戀的孫可芳與詹懷雲，也冒著可能被閨密郭書瑤、鍾瑶發現的風險私下偷偷來，沒想到旁人竟開始對兩人起疑心。孫可芳提到姐弟戀，表示丈夫劉冠廷也比自己年紀小一歲，所以自己完全不在意女大男小，「但我還是比較喜歡有一點社會經歷的男生，所以有些男生實際年齡很大，但還是感覺沒經歷過什麼人生大事」，所以孫可芳一點也不排斥，「但一定要個性合得來」。

詹懷雲則說自己個性一直很被動，「可能因為會害怕受傷吧，但有時候也覺得自己該主動點，因為想要爭取的不管是人、事、物，總是得付出點努力才能獲得」。

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於1月4日上架，每週日晚間9點於八大戲劇台播出、10點於MyVideo與Netflix播出。

