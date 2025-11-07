郭書瑤成春風師妹 (圖)

節目一開始，隨機抽願望行程，竟抽到「最頂30公分」的行程提示，讓現場女星們瞬間嚇傻！曾莞婷驚呼第一關就這麼刺激，花花更懷疑說：「這長度會出人命吧！」老司機苗可麗立刻開車，用手比劃30公分大概到鎖骨這裡，讓曾莞婷聽了直呼：「這太深了啦！」苗可麗還不放過周予天，直接逼問：「30公分跟你『那根』有關嗎？」讓周予天滿頭大汗，羞喊：「這好難接！」最終謎底揭曉，原來是要前往品嚐知名燒烤店長達30公分的牛舌！

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前