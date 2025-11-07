郭書瑤挺過管理費風波 謝春風低潮時拉了一把

（中央社記者洪素津台北7日電）歌手、演員郭書瑤日前深陷管理費風波，休息充電後今天出席活動宣佈加盟好友春風的經紀公司，郭書瑤表示感謝春風在她低潮時拉了一把，春風力挺說：「你就來，我照顧你。」

郭書瑤今天出席活動宣布加入春風經紀公司，成為春風師妹，說起和好友春風的關係，郭書瑤感動表示：「很感謝有春風這個朋友在很低潮時給了我一個方向。」

因為算是以「不好看的履歷」加入新經紀公司，郭書瑤透露，沒想到春風在電話裡霸氣一句，「那你就來啊，我照顧你。」讓她有被接住的感覺。

郭書瑤解釋，先前因管理費風波讓大家觀感不佳，自己也深刻反省，目前她仍住在和管委會起爭議的原住所，她表示不會尷尬，而管理費也設定好是年繳，不會再忘記。

郭書瑤至今已單身7年，雖然朋友很努力介紹對象，但還是沒遇到有緣人，最近一次約會也是3年前，現在她宣傳新戲「何百芮的地獄戀曲」，也將發行新單曲「易碎品」，她笑稱自己在感情上的心境就跟歌曲一樣，「約會約一約就碎了。」

先前郭書瑤和春風被傳出緋聞，她今天否認並強調跟對方是好朋友，「我都叫他阿春。」郭書瑤還笑說，新聞出來當下有和春風通電話，春風也不滿緋聞擋桃花。

對於2人關係，郭書瑤說：「好的男生就是留一輩子，當朋友就好，我好像很容易被分手，不想因此好的男生就沒了。」（編輯：龍柏安）1141107