郭書瑤接情趣用品業配！羞認「真的有收過」：我胯下很閒嗎

由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶及詹懷雲主演的喜劇《何百芮的地獄戀曲》首播後大受好評，本週迎來的全新故事當中，何百芮(郭書瑤飾)竟被挑選為乳癌預防公益活動的主持人，另有情趣商品業配，眾多大尺度的演出，堪稱是瑤瑤從影以來最極致的搞笑表演。日前劇組釋出「打扮後的羅人傑=孫協志」花絮短片，讓孫協志本尊爆笑回應了。

在全新一集當中，人氣網紅何百芮因為獨特的搞笑風格，被廠商指定成為乳癌預防公益活動的主持人，但從來沒主持經驗的何百芮求助媽媽(郎祖筠飾），意外得到媽媽贈送的家傳古典旗袍，還被媽媽叮嚀「釣一個男人回來」。

何百芮在戲中代言情趣商品 ，瑤瑤苦喊「我胯下很閒嗎？」 （圖／彼此影業 提供)）

何百芮最後只得硬著頭皮上台主持，最後還與「人工乳房」對戲並傳授乳癌防治的訣竅，並開黃腔搞笑「記得要捏一下」、「請老公幫忙服務」，結果卻被偶然逛街的媽媽撞見，當場尷尬直罵「沒家教」相當搞笑。瑤瑤說雖然當天要講一大段台詞，但因為大部分都是知識類台詞，所以還要現場自由發揮一些台詞與動作，結果反應非常好，「在拍攝的時候，我的心情就跟戲裡的百芮一樣緊張」。

此外，何百芮這次接到許多情趣商品業配合作，讓向來勇於自嘲的她也不免向飾演經紀人的高英軒苦喊「我胯下很閒嗎？」印象最深的是為了呈現戲劇效果，不僅穿上公主服裝微露性感事業線，還要在草地上來回翻滾，滾到頭很暈，感覺一度失去了方向。而她原本在現實生活中沒有收過情趣商品的經驗，不過戲裡的道具廠商倒是有送，殺青酒的抽獎也有，讓瑤瑤害羞喊「是一次滿特別的經驗」。



