郭書瑤接續當宅女小紅 遞履歷給姚淳搖：職位是女朋友
《何百芮的地獄戀曲》以宅女小紅為原型改編，延續第一季的故事，主要演員群回歸，3日釋出前導預告、海報，這季郭書瑤以毒蛇嘴砲續命，她投身至甜點店擔任正職工作，與姚淳耀飾演的甜點店老闆羅人傑進入緊密合作。
全新預告、海報中也透露這次故事一樣有甜蜜曖昧的全新戀曲，何百芮向羅人傑遞出履歷，表示自己要應徵「女朋友」，她白天在甜點店埋首帳務，晚上則化身網路嘴砲女王，用打字發洩情緒、續命求生，終極目標是脫單。
由姚淳耀飾演的甜點店老闆羅人傑，則是個表面冷靜理性、實則壓抑寡言的男子。與何百芮在職場上頻繁交鋒，從針鋒相對到曖昧升溫，兩人一冷一熱、一動一靜的張力互動，笑料與火花兼具。
郭書瑤《何百芮》求脫單 槓上姚淳耀譜戀曲
彼此影業推出年度爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》，並釋出前導預告，前作《何百芮的地獄毒白》主要演員群回歸，劇中郭書瑤飾演的「何百芮」，攜手姚淳耀上演一段從嘴砲鬥智到心動暗湧的浪漫愛情喜劇。中時新聞網 ・ 6 小時前
郭書瑤新戲續集目標脫單 揪姚淳耀譜浪漫戀曲
（中央社記者洪素津台北3日電）演員郭書瑤主演的戲劇「何百芮的地獄毒白」將推續集「何百芮的地獄戀曲」，郭書瑤飾毒舌卻心軟單身女會計；她的終極目標是脫單，也在此劇與姚淳耀上演一段從嘴砲鬥智到心動暗湧的愛情喜劇。中央社 ・ 17 小時前
