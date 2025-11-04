郭書瑤接續當宅女小紅 遞履歷給姚淳搖：職位是女朋友

《何百芮的地獄戀曲》以宅女小紅為原型改編，延續第一季的故事，主要演員群回歸，3日釋出前導預告、海報，這季郭書瑤以毒蛇嘴砲續命，她投身至甜點店擔任正職工作，與姚淳耀飾演的甜點店老闆羅人傑進入緊密合作。

郭書瑤飾演宅女小紅。（圖／彼此影業）

全新預告、海報中也透露這次故事一樣有甜蜜曖昧的全新戀曲，何百芮向羅人傑遞出履歷，表示自己要應徵「女朋友」，她白天在甜點店埋首帳務，晚上則化身網路嘴砲女王，用打字發洩情緒、續命求生，終極目標是脫單。

郭書瑤、姚淳耀。（圖／彼此影業）

由姚淳耀飾演的甜點店老闆羅人傑，則是個表面冷靜理性、實則壓抑寡言的男子。與何百芮在職場上頻繁交鋒，從針鋒相對到曖昧升溫，兩人一冷一熱、一動一靜的張力互動，笑料與火花兼具。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

