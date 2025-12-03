郭書瑤新劇煲愛姚淳耀 盼給單身群眾不同感受

（中央社記者洪素津台北3日電）演員郭書瑤主演「何百芮的地獄毒白」續篇「何百芮的地獄戀曲」，將和姚淳耀共譜戀情，她盼此劇帶給單身或陷情感糾纏的人有不同感受。

「何百芮的地獄戀曲」今天公布官方預告，郭書瑤在劇中是個小網紅，另一重身分則是小資會計師，這季她依舊積極尋找愛情，想把自己嫁出去，未料對同是天涯淪落人的姚淳耀有心動感覺。

預告中也展現郭書瑤與姚淳耀相處過程，姚淳耀是個不解風情的大直男卻又頻開玩笑，笑稱郭書瑤的服裝像是購物袋，讓她氣得直呼：「根本不是我的菜。」但一些小細節又呈現2人曖昧火花，火爆中又帶點甜蜜。

郭書瑤透過新聞稿表示，無論是單身或是陷入情感糾纏，都希望能透過這部戲劇，讓每個觀眾能對自己人生有更不一樣的樂觀感受。

「何百芮的地獄戀曲」將於2026年1月4日正式上架，每週日晚間9時於八大戲劇台首播，10時於Netflix、台灣大哥大MyVideo進行首播。（編輯：龍柏安）1141203