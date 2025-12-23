郭書瑤新戲戀姚淳耀 戲外曾被封鎖花2年走出情傷

（中央社記者洪素津台北23日電）演員郭書瑤這次在新戲「何百芮的地獄戀曲」和姚淳耀譜新戀曲，戲外她單身7年，她分享單身這段期間有過一個對象，2人如情侶般相處，最後郭書瑤卻是被斷崖式封鎖，花2年才走出情傷。

郭書瑤今天和姚淳耀一起出席新戲「何百芮的地獄戀曲」宣傳記者會，劇中郭書瑤和姚淳耀談戀愛，郭書瑤表示就愛姚淳耀在劇中那種可愛又古怪的個性，戲外郭書瑤單身7年，身邊的朋友都很積極替她找對象，「看到朋友們很努力，我也很開心，也很願意認識新朋友」。

郭書瑤聊到過去曾經有過一個曖昧對象，2人約會半年，如情侶般相處，最後卻是被封鎖收場，「該做的都做了，可能我覺得有交往，但他覺得沒有，後來我打電話過去就發現我被封鎖了」；郭書瑤為此花2年時間療傷，笑說：「我不容易暈船，但暈可以暈很久，我還是找圈內人好了」。

連記者們都替她打抱不平，笑說「圈內人至少可以找經紀人，還找得到人，或是找我們也可以！」而郭書瑤把自己的感情經歷寫成歌，「我真的很受傷，還寫成歌，我好不容易敞開心房，有種一場空的感覺。」

日前和春風傳出緋聞，郭書瑤為此感到困擾，透露之前還曾經有圈內男生追求她，但看到她和春風的緋聞就放棄了，「對方很帥！八字都沒一撇，人家覺得有緋聞，就不想碰這樣的女生。」

姚淳耀和設計師老婆林羿交往多年，2023年結婚，他坦言已經15年沒有感受過曖昧的感覺，只能在戲劇中體驗，也不諱言年輕時容易因為太投入暈船，但現在就覺得要有界線；姚淳耀自認不是有儀式感的人，笑說，「我都包紅包，逢年過節、端午節、年終，我是希望能年年調漲」。（編輯：李亨山）1141223