郭書瑤新戲挑戰相親大會 戲外友人介紹沒成功過

（中央社記者洪素津台北1日電）演員郭書瑤在戲劇「何百芮的地獄戀曲」中演出參加相親的橋段，單身的她表示至今沒有相親過，但同劇的友人很積極幫忙物色新對象，不過郭書瑤苦笑說，「從拍攝第1季到現在第2季，還是尚未成功」。

郭書瑤透過新聞稿分享，拍攝劇情中黃金7分鐘的相親大會相當有趣，郭書瑤則是從沒相親過，不過劇中的小夥伴們都積極幫她介紹對象，阿Ken會在拍片空檔讓她與其他熟識的男演員朋友連線，鍾瑶則會在信義區幫忙物色180公分的帥哥，並和他們交換IG介紹給郭書瑤，就連製作人也特別組局介紹男生，郭書瑤無奈苦笑說：「從拍攝第一季『何百芮的地獄毒白』開始，到現在都來到了『何百芮的地獄戀曲』開播，還是尚未成功」。

姚淳耀在劇中因為失戀而落魄度日，演出街友的模樣，姚淳耀坦言很喜歡這個造型，「因為這個樣子在演戲的時候很幫助進入角色，覺得很放鬆」，但這段戲的妝髮時間耗費極長，不僅要戴假髮，還要黏假鬍子，過程有點苦，「黏在鬍子上的黃膠蠻不舒服的，但好像也因為這樣更進入角色」。（編輯：張銘坤）1150101