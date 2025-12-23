郭書瑤暈船180帥男「約會半年突被封鎖」 她錯愕：該做的都做了

郭書瑤曾被渣男玩弄感情。（圖／蘇聖倫攝）

郭書瑤、姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》配對CP，兩人今（23日）一同出席宣傳活動，郭書瑤大方分享被渣男斷聯的情史，姚淳耀在旁一個吃瓜群眾模樣：「好勁爆。」讓郭書瑤忍不住大喊：「你真的純來吃瓜的欸！你不是來聽故事的！」

郭書瑤、姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》配對CP。（圖／蘇聖倫攝）

郭書瑤單身七年，她透露一度有個約會對象，外型條件超優，雙眼皮、鼻子挺、濃眉大眼，身高超過180，約會了半年，對方卻突然無預警失聯，她撥電話完全無法接通，才發現自己被封鎖了，「我覺得有在一起，但人家覺得沒有，約會該做的事情都有做，人家沒有要跟我在一起，突然就消失。」她花了兩年時間才走出這段情傷。

姚淳耀呈現吃瓜貌。（圖／蘇聖倫攝）

之前她曾跟老闆傳出緋聞，那段更讓她受傷的是，讓她錯過一段桃花，「被無中生有緋聞擋掉桃花，我真的很難過，真的很帥，是圈內人，八字都沒一撇就被撇除了，大家在聊天，他說因為妳有緋聞就不會想要，我就很難過，好受傷。」

姚淳耀跟老婆交往、結婚已15年，笑說「很久沒有曖昧感」，坦言年輕時拍戲可能會有點心動感，但「老了一點會有界限」。他平常還是會在特別節日約老婆旅遊、吃飯，保持戀愛的氛圍，身為大直男，他覺得送禮物很難，通常都直接包紅包，期待收入變高，紅包越包越厚。

