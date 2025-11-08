郭書瑤曾陷低潮 春風霸氣喊我照顧妳

郭書瑤7日宣布加盟混血兒娛樂，大方秀好身材。（陳曉涵攝）

郭書瑤（瑤瑤）宣布加盟混血兒娛樂，7日記者會上她透露，年初因為迷惘、低潮，曾打給好友春風求助，「有一點不知道要往哪裡走、甚至懷疑自己。」沒想到春風一開口就邀她當師妹：「妳來啊，我照顧妳。」讓她直呼：「有一種被接住的感覺。」

瑤瑤和春風感情好，這回由他牽線把她「娶」進公司，提到兩人緋聞，瑤瑤否認表示媒體報導與現實有些出入，「我不會叫他乾哥，我都叫他『阿春』，你們應該知道我之前喜歡什麼類型吧？」笑說自己喜歡高帥的，兩人還是「一輩子當朋友就好」，直接發出「好友卡」。

瑤瑤自稱已單身7年，上次約會也是2、3年前的事。新單曲〈易碎品〉恰好反映她在戀愛中的模樣，「很容易被分手、很容易受傷」，坦言自己現在很想脫單，忍不住直呼：「我好希望有人跟我聊天。」

先前因積欠管理費、弟弟涉共諜案等新聞陷入低潮，瑤瑤表示：「媒體都很愛寫我流量很高的新聞，看到就覺得滿難過的，好像有些事情我也不知道怎麼說，確實有影響到心情。」講到激動處，她忍不住哽咽、眼泛淚光。至於好友王子深陷與粿粿的婚外情風波，瑤瑤連忙搖頭表示沒有聯絡，認為現在不要打擾比較好。

