郭書瑤有「心儀對象」！大方認了：真的很喜歡他…

娛樂中心／李筱舲報導

女星郭書瑤（瑤瑤）為宣傳新戲，近日到藝人薔薔的Podcast《薔栗膠》節目作客。而目前已單身7年的她，感情狀況一直是外界關心的焦點，她也在節目中大方揭露目前的感情現況及擇偶條件，更自曝現在甚至連「親親」的經驗都僅限於戲劇拍攝。儘管好友常開玩笑要她放低標準，稱她擇偶門檻太高，但她仍無法輕易妥協。節目中，郭書瑤更自曝近期有心儀對象，連手機桌布都是他，坦言自己不排斥發展「姐弟戀」。









郭書瑤單身7年自曝「有心儀對象」！大方告白：真的很喜歡…手機桌布全是「他」

郭書瑤近日為新戲現身薔薔的Podcast節目《薔栗膠》。（圖／翻攝Youtube頻道《薔栗膠》）

廣告 廣告





郭書瑤近日為新戲現身薔薔的Podcast節目《薔栗膠》。目前已單身7的她，當被問及近期欣賞的類型，郭書瑤大方告白南韓男團Cortis成員趙雨凡，還將趙雨凡的照片設成手機桌布。她說自己真的很喜歡趙雨凡，並表示：「他真的好帥喔！怎麼會有人類長得這麼帥！」她形容趙雨凡即使素顏、頭髮亂翹依舊帥氣，更透露自己偏好「美美的、會打扮」的類型。對於趙雨凡年僅20歲，郭書瑤表示自己並不排斥發展「姐弟戀」，可以接受與「年下男」發展戀情。

郭書瑤單身7年自曝「有心儀對象」！大方告白：真的很喜歡…手機桌布全是「他」

郭書瑤大方告白南韓男團Cortis成員趙雨凡，還將趙雨凡的照片設成手機桌布。（圖／翻攝Youtube頻道《薔栗膠》、IG ＠cortis）

對於先前與玖壹壹成員春風傳出緋聞，郭書瑤澄清兩人完全沒有發展可能，並爆料春風之所以會跟她成為好朋友，其實是因為他欣賞郭書瑤的某位「好姊妹」，兩人純粹是普通好友。她也表示，當時自己和公司都沒有特別去澄清，才讓外界誤以為是真的，郭書瑤也感性的說：「好的人留著當朋友就好，男朋友不一定會永遠留在身邊」。





原文出處：郭書瑤單身7年自曝「有心儀對象」！大方告白：真的很喜歡…手機桌布全是「他」

更多民視新聞報導

誤信偏方！男將「牠」塞下面 醫驚：鑽進膀胱了…

冷氣團強襲2時段最凍！下週「有颱風？」專家解答

2030年7職業恐消失！美報告：「這招」能救命

