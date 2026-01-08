郭書瑤演《何百芮》收情趣商品 羞喊：特別的經驗

郭書瑤飾演的何百芮劇中接了情趣商品業配。（彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》已於1月4日正式上線，郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶以及詹懷雲再度回歸瘋狂搞笑，在最新劇情中，郭書瑤飾演的何百芮竟被挑選為乳癌預防公益活動的主持人，另有情趣商品業配，眾多大尺度的演出，堪稱是瑤瑤從影以來最極致的搞笑表演。

劇中人氣網紅何百芮因為獨特的搞笑風格，被廠商指定成為乳癌預防公益活動的主持人，從來沒主持經驗的何百芮求助媽媽（郎祖筠 飾演），意外得到媽媽贈送的家傳古典旗袍，還被媽媽叮嚀「釣一個男人回來」；何百芮最後只得硬著頭皮上台主持，最後還與「人工乳房」對戲並傳授乳癌防治的訣竅，並開黃腔搞笑「記得要捏一下」、「請老公幫忙服務」，結果卻被偶然逛街的媽媽撞見，當場尷尬直罵「沒家教」相當搞笑。

瑤瑤說，雖然當天要講一大段台詞，但因為大部分都是知識類台詞，所以還要現場自由發揮一些台詞與動作，結果反應非常好，「在拍攝的時候，我的心情就跟戲裡的百芮一樣緊張」。

此外，何百芮接到許多情趣商品業配合作，讓向來勇於自嘲的她也不免向飾演經紀人的高英軒苦喊：「我胯下很閒嗎？」她印象最深的是為了呈現戲劇效果，不僅穿上公主服裝微露性感事業線，還要在草地上來回翻滾，滾到頭很暈，感覺一度失去了方向。而她原本在現實生活中沒有收過情趣商品的經驗，不過戲裡的道具廠商倒是有送，殺青酒的抽獎也有，讓瑤瑤害羞喊「是一次滿特別的經驗」。

姚淳耀飾演的甜點店店長羅人傑，在最新故事當中憑藉著體貼個性吸引不少女性注意，甚至讓好友何百芮開始吃醋，姚淳耀被問這回成為甜點店店長，是否有學個幾招，他自謙沒有特別學，「不過蛋糕店的老闆有叫我怎麼擠奶油花」。

此外，孫可芳飾演的克拉拉與何百芮的弟弟何萬生(詹懷雲 飾演)因為一起工作而暗生情愫，何萬生更多次為了保護克拉拉挺身而出，詹懷雲表示，私下如果身邊朋友遇到困難，也一定會出面幫忙，「如果遇到需要幫忙的人當然會啊！我覺得這跟害羞沒關係啦，但也是看自己能力所及吧，我覺得這世界需要多一點溫暖」。

