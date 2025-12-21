郭書瑤炸出激辣上圍！認了渴望「粉紅泡泡戀愛」老闆春風也說話了

記者徐珮華／台北報導

郭書瑤（瑤瑤）近日受邀擔任「新加坡首屆金獅大賞頒獎典禮」頒獎嘉賓，與魏德聖共同揭曉最佳男女配角，雖然兩人從未合作，但她表示自己一直以來都是魏導的影迷，這次能同台倍感榮幸。此外，她也近距離感受由甄子丹領銜的評審團氣場，更被奪下多項大獎的動作大片《九龍城寨之圍城》震撼，瞬間燃起「武打魂」，許願未來挑戰更高難度的動作極限。

郭書瑤快閃新加坡，擔任首屆金獅大賞頒獎嘉賓。（圖／混血兒娛樂提供）

談及戲路規劃，郭書瑤笑稱自己非常渴望演出甜甜的「純愛劇」，無奈過去接演的角色命運往往過於坎坷，「不是我離開人間，就是對方離開人間」，讓她喊話希望能有一部「超越生死都能談充滿粉紅泡泡的戀愛」的作品。她對反派、反社會人格，甚至是充滿實驗性的學生劇組也都抱持開放態度，充分展現對於表演的極高熱忱。

郭書瑤同台魏德聖直呼榮幸。（圖／混血兒娛樂提供）

音樂事業上，加盟新東家的郭書瑤準備帶來耳目一新的突破。她透露老闆「玖壹壹」春風曾語出驚人地預言她非常適合走「廟會路線」，而自己先前曾演唱〈魚仔〉、〈愛情限時批〉等台語經典歌曲，考慮挑戰台語饒舌，期待未來能在廟會舞台上感受最接地氣的群眾熱情。

曾與郭書瑤合作電影《流氓驅魔師》的新加坡演員宗子杰，這次也盡地主之誼，準備7種不同品種的榴槤讓她一一品嚐，她笑說自己超愛榴槤，希望可以接到榴槤代言吃好吃滿。展望2026年，她則定調要「邊工作邊玩」，唯一指標就是「開心賺大錢」，帶著熱愛的工作走遍全球。

