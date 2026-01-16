郭書瑤為戲學開車！教練竟是旅美球員 聞劇組下令「這件事」讓她傻眼

四季線上／陳軒泓 報導

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》中飾演的何百芮為了代言活動跑去學開車，卻遇上由退役旅美職棒好手郭泓志飾演的鐵血教練，狀況連連，甚至被全劇組虧笑「不要靠近演員」。孫可芳與鍾瑶在劇中的感情線也明顯推進，孫可芳與年下男詹懷雲的曖昧逐漸升溫，鍾瑶則難得分享私下感情，坦言曾有過一段五年的跨國戀情。百白在劇中同樣大膽突破，不僅挑戰泳裝造型，還需詮釋「跨跨跨性別」角色設定，身為生理女性，卻要演出一名造型前衛、希望打扮成生理女性的生理男性，前衛造型也讓她自豪直呼「我比瑤瑤還辣」。

廣告 廣告

郭書瑤（左）、孫可芳重返學生青澀模樣（圖／彼此影業 提供）

最新故事中，為了獲得汽車代言，何百芮挑戰考駕照學會開車，未料粗線條、常出狀況的性格讓周遭所有人都不放心，郭書瑤坦言拍攝開車戲時「壓力山大」，由於自己原本真的沒駕照，是因為拍戲才特地去學，後來也沒上路過，她更開玩笑表示自己拍這場戲之前的安全會議，劇組的唯一注意事項竟然還是「不要靠近演員」，讓她又好氣又好笑。

郭書瑤拍「開車戲」坦言壓力大（圖／彼此影業 提供）

已退役旅美職棒好手郭泓志在劇中扮演郭書瑤的教練，難得嘗試喜劇表演，他說自己是本性發揮，但同時稱讚瑤瑤又美又漂亮又大方！郭書瑤也大讚郭泓志是「國寶」，兩人合作起來非常愉快。而郭泓志在劇中挑戰《捍衛戰士》湯姆克魯斯的造型，他開心表示就是盡量表現得酷帥，「跟我平常想要追女生的時候的樣子是滿像的」。但若現實生活中，真的遇到三寶，「我會告訴自己不要生氣，留在車上不要下車、不要衝動」。

郭泓志挑戰《捍衛戰士》阿湯哥造型（圖／彼此影業 提供）

【看更多】

從影大尺度演出！郭書瑤變身網紅 直露「人工乳房」大膽對戲遭批沒家教

韓國男神車銀優曝演戲「最大阻礙」 回憶練習生時期他認：現實很膽小

音樂事業傳好消息！吳申梅寵粉「砸錢送大禮」 赴日「做一事」被讚太敬業

【FastTV飛速看】更多精彩台劇一次追👉點擊前往

【延伸觀賞】「敲響自信」郭泓志的棒球課《老師您哪位》立即看





更多四季線上報導

賴雅妍求助禪師「有無被鬼跟」 他片場施法「拍戲秒變順利」全場驚

「玲！帶我走」粉絲狂挖A-LIN影片 曾娃娃音唱《失戀無罪》給這已故男星

曾演《夜市人生》王識賢小時候！童星劉羽謙長大「改走音樂路」 28歲驚人成就曝