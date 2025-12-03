郭書瑤積極尋找愛情！單身太久遭虧「快長蜘蛛網了」 穿搭還被嘲像購物袋

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

爆笑喜劇《何百芮的地獄毒白》系列新作《何百芮的地獄戀曲》將於2026年開春正式回歸，今（3）日公布正式預告。只見郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，繼續讓觀眾陪伴著何百芮經歷一連串超荒謬劇情。隨著新劇即將登場，女主角郭書瑤也直呼：「我準備好了！」準備展開瘋狂宣傳之旅。

《何百芮的地獄戀曲》正式預告歡樂出爐，一邊是激動的扮裝人氣網紅，另一邊則要詮釋小資會計師，何百芮這季依舊積極尋找愛情，想把自己嫁出去，但當孫可芳飾演的克拉拉得知何百芮單身許久之後，竟虧她「快長蜘蛛網了！」沒想到這時何百芮竟對天涯淪落人的甜點店店長羅人傑（姚淳耀飾演）有心動的感覺，而當兩人即將擦出愛情火花之際，這個不解風情的大直男卻又頻開玩笑，還說她的服裝長得像購物袋，讓她氣得直呼：「根本不是我的菜。」預告片中何百芮還辛辣發問羅人傑：「請問到底是有多長？」來自地獄的前女友將帶來的全新地獄戀曲。

孫可芳飾演敢愛敢恨肉食女克拉拉，狂野演技突破尺度（左起孫可芳、詹懷雲）（圖／彼此影業提供）

此外，實力派卡司孫可芳、鍾瑶以及阿Ken林暐恆也都強勢回歸，孫可芳飾演的肉食女克拉拉，這次繼續馳騁情場，但又好像跟何百芮的傻氣弟弟何萬生（詹懷雲飾演）有所牽連。優雅的時尚女神Vivian（鍾瑶飾演）與日本男友（風田飾演）大談遠距離戀愛，看似端莊的她私底下其實是懶惰的魚乾女，一直害怕祕密被發現，兩人於是展開痛苦並同時快樂的同居生活。何百芮的前姊夫梁恕誠（阿Ken林暐恆飾演）始終難忘前妻十美（李杏飾演）。

《何百芮的地獄戀曲》正式預告歡樂出爐。 (左起姚淳耀、郭書瑤)（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄毒白》不僅開播以來大好評，更入圍金鐘獎7項大獎，郭書瑤也格外重視《何百芮的地獄戀曲》，無論是單身或是陷入情感糾纏，都希望能透過這部戲劇，讓每個觀眾能對自己的人生有更不一樣的樂觀感受。





