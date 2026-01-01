郭書瑤突然脫口「大還是乏人問津」 好友心急幫脫單

《何百芮的地獄戀曲》即將盛大爆笑開播，其中一場戲，孫可芳飾演的閨蜜「肉食女」克拉拉不慎跌倒壓在何百芮（郭書瑤 飾）身上，讓何百芮無奈高喊「起來啦，你這個大屁股」，克拉拉立刻回嘴「我屁股再大也沒有妳奶大啦」，何百芮只能自嘲「我奶大，還不是一樣乏人問津！」這段台詞在拍攝期間引起熱烈反應，原本僅有克拉拉嗆聲「沒妳奶大」，沒想到瑤瑤即興加碼台詞，反應之快令人印象深刻。

郭書瑤（左）與孫可芳（右）在《何百芮的地獄戀曲》裡又更多精彩對手戲（圖／彼此影業 提供）

談到第一集的「黃金七分鐘」相親大會，瑤瑤坦言拍攝過程相當有趣。現今單身的她雖然沒有相親經驗，不過《何百芮》系列的辣鍋小夥伴們都相當熱心幫忙介紹對象，阿 Ken 會在拍片空檔讓她與其他熟識的男演員朋友連線，鍾瑶則會在信義區幫瑤瑤物色 180 公分的帥哥，並交換 IG 介紹給她，就連《何百芮》的製作人也特地組局介紹男生，只是瑤瑤仍無奈苦笑表示：「從拍攝第一季《何百芮的地獄毒白》開始，到現在《何百芮的地獄戀曲》開播，還是尚未成功。」

《何百芮的地獄戀曲》左起，孫可芳、鐘瑤、郭書瑤、阿Ken林暐恆（圖／彼此影業 提供）

演技派男星姚淳耀出道多年，首度挑戰全喜劇演出，外貌酷似 5566 成員孫協志的他，在一場聯誼前試裝的戲中，也被何百芮揶揄穿衣風格「這件衣服看起來會像剛出道的 5566，欸，我看你有點像孫協志耶」，不過姚淳耀卻完全沒聽進去，反而追問「這件衣服怎樣」。姚淳耀也分享，自己私下常被朋友說「講話好像都沒有在聽」，有點活在自己世界裡，並形容自己是慢熱型的人，也期待觀眾能在接下來的劇情中看到羅人傑更多可愛的一面。

姚淳耀挑戰全喜劇演出（圖／彼此影業 提供）

何百芮的前姊夫梁恕誠（阿 Ken 林暐恆 飾）始終難忘舊情，因失戀、失婚而想積極挽回舊愛，索性將所有心力投入健身房重訓，意外練出一身壯碩肌肉，胸肌、腹肌線條分明，甚至主動脫掉上衣高喊「我們一起嗨到天亮」，該段畫面讓人驚艷，也讓觀眾直呼「原來阿 Ken 的身材這麼好」。

《何百芮的地獄戀曲》將於 2026 年 1 月 4 日正式上架，每週日 21:00 於八大戲劇台首播，22:00 於台灣大哥大 MyVideo、Netflix 進行 OTT 首播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導