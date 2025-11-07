郭書瑤管理費事件委屈快哭了 露面鬆口最新近況

郭書瑤加盟「混血兒娛樂」記者會。(記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤加盟新東家，今天出席記者會鬆口近況，她去年被爆出積欠管理費挨轟，事業歷經低潮，受訪一度哽咽，她表示沒有搬家，現在看到鄰居也不會尷尬。至於提告管理員一事，她則不願多談細節，低調回應：「謝謝大家。」

瑤瑤加盟混血兒娛樂，混血兒娛樂創辦人蕭豐稷親自出席致詞，表示將全力支持瑤瑤，讓她在專業領域上更上一層樓。瑤瑤從出道以來，從《志氣》到《通靈少女》，已經累積了金馬獎新演員、金鐘獎最佳女主角等多項殊榮。

郭書瑤加盟「混血兒娛樂」記者會。(記者陳奕全攝)

瑤瑤非常感謝老闆蕭豐稷傾力相助，公司更喊出她想待多久就待多久的合約條件，她笑說：「本來想說一首歌而已，老闆說要拍MV。」她也在記者會上真情流露，分享了她選擇混血兒娛樂的關鍵原因。她坦言，決定加入的那個時間點，是她人生中一個比較低潮的時刻，「有一點不知道要往哪裡走，甚至懷疑自己」。

瑤瑤感性說：「讓我在那段不太堅定的時刻，有一個可以靠的地方。我覺得他們真的有『接住我』。」她強調新東家不單是公司與藝人的關係，而是像一個有溫度、有義氣的大家族。

瑤瑤預告將推出新歌，「我真的，好久沒有發新歌了。」她特別感謝混血兒娛樂給了她很大的空間，這次的新歌對她來說意義非凡，「過去演員的身份大多是說講角色的故事，這次把自己真實的感受放進歌裡，包括情感和生活上的故事，都是過去不曾展現過的樣貌，混血兒也讓我突破了過去既定『應該要怎麼樣』的框架，大家以後聽到可能會感覺到很不一樣，非常期待很快就能跟大家分享這首新作品。」

