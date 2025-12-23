郭書瑤約會180帥哥半年「該做的事都有做」！慘被封鎖斷崖式消失

郭書瑤（左起）、姚淳耀23日出席《何百芮的地獄戀曲》媒體聯訪。（林奕如攝）

郭書瑤、姚淳耀23日出席影集《何百芮的地獄戀曲》媒體聯訪，郭書瑤劇中感情觀敢愛敢恨，戲外透露自己不然容易暈船，但暈船可以很久，單身7年期間內，曾跟一位雙眼皮、濃眉大眼的180公分帥哥約會，往來半年左右，她好不容易敞開心房，「該做的事情都有做」，沒想到對方「斷崖式消失」，她打電話發現自己被封鎖。

郭書瑤無奈表示，自己覺得在一起，但人家覺得沒有，「我也不是想要追究的人，我想知道答案，死得比較瞑目。」她在這段關係十分受傷，花2年時間才走出來，最後自嘲還是找圈內帥哥好了，被眾人虧至少找得到人，姚淳耀分析：「對方可能在選擇。」

郭書瑤透露約會180公分帥哥半年，對方卻斷崖式消失。（林奕如攝）

郭書瑤周遭的朋友比她還心急，幫她介紹不錯對象，孫可芳看到不錯就會丟到群組，鍾瑶會在信義區逢人就問「對瑤瑤有興趣嗎」，讓郭書瑤哭笑不得。她也說，自己曾被介紹一位帥又有錢、富可敵國富二代，吃飯時阿Ken也在場，就連阿Ken也想要嫁，但她說：「沒有感覺，就是不來電。」目前對方已經結婚生小孩。

她曾跟老闆「玖壹壹」春風傳緋聞，她鄭重說明「無中生有」，還因此被擋掉桃花，本來有一位圈內帥哥對她有好感，因為緋聞直接出局，「我就覺得很傷心。」而姚淳耀坐一旁仔細聽故事，被郭書瑤笑虧宛如吃瓜、給一點貢獻，全場大笑。

姚淳耀老實招認，自己跟角色不一樣，已經15年沒有跟人曖昧，年輕時拍戲投入會暈船，但現在老了一點，自己要有界線，老婆可以自由看他手機。被問老夫老妻會有戀愛感嗎？他笑說：「會啊，就像好朋友一樣。」他在特別節目、過年時都會包紅包給太座，夫妻財產分開，不過都很透明知道彼此的股票持有。

