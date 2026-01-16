郭書瑤罵前男友紓壓 靠睡覺度過低潮

郭書瑤談及如何度過人生低潮，坦言在她人生最低潮時真的曾「有」離開世界的不好念頭，「平常知道要振作，但情緒一來，突然間做不到，真的無法控制。那就好好睡覺、吃好吃的食物，把自己拉回到生活上舒服一點的狀態，或找朋友陪伴」。

姚淳耀則說他遇低潮就靠時間沉澱，「以前沒工作、覺得快在這一行待不下去，但很幸運，在低潮時剛好有貴人」，他有寫九宮格設定目標的習慣，一段時間後再檢視，常多年後忘了自己曾經寫過。

現在名人經常遭網暴，多年來也算身經百戰的瑤瑤坦言，不少網友還是會重提她多年前做了什麼，但她的營養師對她說過「這世界上的惡永遠存在，妳不需要有抵擋惡的能力，只需要有變得更美、更好的能力；沒有一定要別人好好善待我們，妳愈來愈好，就會影響周圍的人」，這段話震撼到她，「這世代很辛苦，只有把目標放在把自己變好，才會真的變好」。

不過她也笑說，如果有時為了紓壓、罵前男友能引起共鳴也不是壞事，當初《何百芮的地獄戀曲》的製片人想拍這齣戲，就是因為失戀時看了宅女小紅罵爆前男友的這些幽默而獲得療癒，「所以有時負能量還是有正向效果，希望透過戲可以鼓勵大家，人生低潮肯定會有，但沒有低潮就沒有高潮」。