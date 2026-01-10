郭書瑤羞認一天多次！公開另一半尺寸 「浴室被服務」至今難忘

娛樂中心／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）擁有天使臉孔與魔鬼身材，日前登上薔薔（林嘉凌）Podcast節目《薔栗膠》暢談感情事。自爆單身7年從未「開機」的她，認為感情中「親密肢體接觸」相當重要，也不避諱分享與歷任男友性事。

郭書瑤大方分享性事。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

郭書瑤尺度無上限，談及另一半「尺寸」重要性，笑說自己運氣非常好，「他們都會開啟我新的開關，跟我很知道女生要怎麼樣開心，這件事我覺得很重要。」她更透露歷任男友都相當懂得調情，自己曾被抱上浴室流理台「服務」，至今仍印象深刻，也強調環境、氛圍在親密關係中不可或缺。

郭書瑤被舊愛「服務」，至今難忘。（圖／翻攝自《薔栗膠》YouTube）

節目中，薔薔進一步追問郭書瑤是否「一天可以很多次」，她大方坦承「以前跟男朋友的話可以啊，他可以我就可以」，雖然並未實際算過次數，但「可以在家一整天都很開心」。

