郭書瑤羨慕孫可芳「對戲裸男」 點名詹懷雲當一夜情對象誇體力好

郭書瑤、孫可芳與阿Ken演出都會愛情喜劇《何百芮的地獄戀曲》，日前3人受訪時笑料不斷，郭書瑤當場點名，劇中最嚮往的角色就是孫可芳飾演的「克拉拉」，羨慕對方能跟不同的裸男對戲。當被問到要在劇中角色選擇一夜情對象時，她直接選中詹懷雲，大誇對方「年輕、體力最好」。

都會愛情喜劇《何百芮的地獄戀曲》主演郭書瑤（中）、孫可芳（右）與阿Ken（左）一同受訪。（圖／台灣大哥大MyVideo 提供）

郭書瑤直呼，孫可芳在劇中飾演的角色是她最羨慕的，「跟她對戲的人都不用穿戲服，而且還拿得起、放得下。」不過郭書瑤也坦言，孫可芳私下個性與角色反差極大，「她本人其實很有道德標準、比較正經，演起來真的滿辛苦的。」

郭書瑤（中）爆料，孫可芳（左）私下個性和劇中角色落差相當大。（圖／台灣大哥大MyVideo 提供）

對於郭書瑤的爆料，孫可芳也笑認，自己私下真的比較少聊一些特別奔放的話題，有時候比較難加入聊天，可能大家就會覺得她有點嚴肅。有趣的是，孫可芳話才說完，就被發現脖子上出現疑似「草莓」的不明印記，她立刻澄清只是痘痘。

沒想到一旁的阿Ken立刻補刀追問：「那老公（劉冠廷）會不會幫你種草莓？」引現場爆笑不斷。孫可芳臨危不亂回應：「你是說回屏東種草莓嗎？」機智接招。她也笑說：「我把我所有奔放的個性，其實都放在戲裡面了。」語畢還當場大鬆一口氣。

聊到如果要在劇中角色中分別選擇「談戀愛、結婚、一夜情」對象，郭書瑤毫不猶豫給出答案，一夜情選劇中弟弟詹懷雲，誇對方「年輕、體力最好」；談戀愛的話會選阿Ken飾演的資深副總「梁恕誠」，因為有趣又有財力；至於結婚對象，她點名與她有感情戲的姚淳耀。不過也同步爆料，劇組最大「NG王」其實就是姚淳耀，「他只要自己覺得好笑就會笑不停，笑到後來我們真的白眼翻到腳底板！」

郭書瑤一夜情對象選劇中弟弟詹懷雲（右）。（圖／台灣大哥大MyVideo 提供）

《何百芮的地獄戀曲》講述平凡女子何百芮（郭書瑤 飾）在生日當天慘遭男友劈腿分手，情緒失控下在社群平台寫下犀利「前男友罵文」，意外爆紅成為人氣網紅。但比起流量，她更在意的是如何拯救瀕臨倒閉的甜點店正職。面對陷入失戀憂鬱、翹班多日的甜點店老闆羅人傑（姚淳耀 飾），百芮被迫扛起重任，甚至親自幫他報名聯誼找對象，兩人在雞飛狗跳的日常中逐漸靠近。《何百芮的地獄戀曲》每週日晚間10點於台灣大哥大MyVideo跟播中。

