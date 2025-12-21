郭書瑤胸前開洞炸出雪乳 粉紅泡泡噴發想戀愛了

〔記者張釔泠／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤受邀飛往新加坡首屆金獅大賞頒獎典禮，展開為期兩天一夜的快閃之旅。影視歌三棲的她此次以頒獎嘉賓身份驚艷亮相國際級電影盛會，不僅與金馬導演魏德聖同台頒發重量級獎項，更近距離感受由動作巨星甄子丹領銜的評審團氣場。

即便行程緊湊，郭書瑤這趟「星洲行」卻是誠意滿滿，全因她為了力挺先前合作電影《流氓驅魔師》的製作團隊。在頒獎典禮現場，她與許久未見的魏德聖導演共同揭曉最佳男女配角，雖然兩人過去未曾合作，但郭書瑤直言自己一直以來都是魏導的影迷，這次能同台備感榮幸。

席間，她更被奪下多項大獎的動作大片《九龍城寨之圍城》震撼，目睹大銀幕上的拳腳功夫，讓曾有過武打經驗的她瞬間燃起「武打魂」，甚至在後台許願，希望能挑戰更高難度的動作極限。

郭書瑤在談及戲路規劃時，忍不住展現幽默本色。她笑稱自己其實非常渴望演出甜甜的「純愛劇」，無奈過去接演的角色命運往往過於坎坷，「不是我離開人間，就是對方離開人間」，讓她喊話希望能有一部「超越生死都能談充滿粉紅泡泡的戀愛」的作品。除此之外，她對反派、反社會人格，甚至是充滿實驗性的學生劇組都抱持開放態度，充分展現她對表演的極高熱忱。

在音樂事業上，加盟新東家的郭書瑤也準備帶來耳目一新的突破。她透露老闆「玖壹壹」春風曾語出驚人地預言她非常適合走「廟會路線」，這讓她不但不排斥，笑說之前有唱《魚仔》、《愛情限時批》等台語經典歌曲，考慮挑戰台語饒舌，期待未來能在廟會舞台上感受最接地氣的群眾熱情。

有趣的是，這趟旅程還解鎖了郭書瑤的隱藏技能。她首次挑戰在頒獎典禮上親自動手化妝，成果令眾人驚艷，更笑稱以後可以斜槓當化妝師。

新加坡演員宗子杰之前在《流氓驅魔師》與郭書瑤合作，這次也盡地主之誼，準備七種不同品種的榴槤讓她一一連品嚐。讓她與隨行經紀人一起大快朵頤，郭書瑤說：「自己超愛榴槤。希望可以「『榴槤代言』可以吃好吃滿。」展望2026年，郭書瑤定調要「邊工作邊玩」，新一年的唯一指標就是「開心賺大錢」，帶著熱愛的工作走遍全球。

