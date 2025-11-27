郭書瑤自爆「感情挫敗」 鍾瑶陪伴看她哭

郭書瑤在影集《何百芮的地獄毒白》中化身主角「何百芮」。她分享，演出這部影集最大的收穫，就是結識一群志同道合的好友，「尤其鍾瑶跟Ken哥，現實生活也像劇裡面一樣的相處；鍾瑶在我感情挫敗的時候看我哭，Ken哥就像姐夫一樣常常請我們吃飯。」最有趣的是，兩位好友和製片人還會幫她介紹對象，或替她出主意教她如何追男生。

《何百芮的地獄毒白》郭書瑤（左）為角色嘗試卡通式的喜劇表演，深獲劇迷好評。右為林暐恆（阿Ken）。（圖／八大電視）

《何百芮的地獄毒白》劇中，郭書瑤詮釋的何百芮面臨失戀、失業雙重打擊，意外靠著網路寫作抒發心情而成為網紅。郭書瑤坦言，自己與角色有過相似的經歷，「我的失戀SOP會先像百芮一樣在家哭啊，耍廢，放空，以上步驟循環。然後找個地方去旅行，逃離原本的生活圈，回來再重新培養新的興趣。」她認為，允許自己脆弱，再勇敢走出去，是最好的療癒方式。

廣告 廣告

此外，劇中她與閨密孫可芳、鍾瑶組成「辣鍋小夥伴」，常聚在一起講垃圾話抒壓。談到拍攝期間的趣事，郭書瑤表示，印象深刻的是她們再次為作品合體，「在影集續作《何百芮的地獄戀曲》的默契更好，常常講話越講越快，很像被快轉一樣，而且劇本內容演完，還可以繼續延伸劇情，很有默契。」

《何百芮的地獄毒白》於11月30日起，每週日晚間七點在八大戲劇台播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導