郭書瑤自爆遭曖昧對象「斷崖式封鎖」內心受傷：該做的都做了

郭書瑤、姚淳耀23日出席《何百芮的地獄戀曲》訪問，郭書瑤在劇中因為報復渣前任爆紅，與姚淳耀有著微妙的曖昧氛圍。戲外，郭書瑤已經單身7年，中間一度遇到不錯的約會對象，卻被對方斷崖式斷聯，「約會該做的事情都有做啊，但一場空。」

郭書瑤出席《何百芮的地獄戀曲》訪問（圖／小娛樂）

郭書瑤相當坦蕩，擇偶標準一定得是180以上的帥哥，劇組所有人幾乎都努力幫她撮合姻緣，製作人還介紹了一位「富可敵國」的帥哥，並找來阿Ken一起吃飯聊天。聊到最後，就連阿Ken都心動了，但郭書瑤就是沒感覺，試著約會過一次還是無感，因此也沒後續，「不過聽說人家現在已經結婚生小孩了。」

好姐妹鍾瑶為她的感情急得跳腳，曾借著酒意，在台北街頭遇到180的帥哥就問「你喜不喜歡郭書瑤！」阿Ken則是傳授欲擒故縱的妙招，但郭書瑤聽了滿頭問號：「他說先餵人吃第一口吃飯，第二口就呼人家巴掌，再給他呼呼。」姚淳耀在旁笑得不行：「那是調教吧！」

郭書瑤、姚淳耀出席《何百芮的地獄戀曲》訪問（圖／小娛樂）

單身七年，中間也不是真沒有對象，郭書瑤坦承，有過圈外穩定約會半年的對象，約會該做的事情都有做，結果卻是一場空。記者追問該做的事是指到什麼地步，她頓時臉漲紅，四處找地方躲，後來緩過神來，才繼續說道：「我覺得已經在一起了，但人家可能覺得沒有。」

男方斷崖式的切斷聯繫方式、封鎖電話，但她也不是會死纏爛打的類型，郭書瑤默默讓這段感情過去，但花了足足兩年時間療傷，坦言真的很受傷，「好不容易我已經敞開心胸…」也把自己這段感情經歷寫成歌。至於男方到底為何斷聯，郭書瑤也不清楚，「死也要死的瞑目名目啊。」哭笑不得的說，以後還是找圈內帥哥談戀愛就好，要找人好找。

《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。

