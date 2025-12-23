郭書瑤自爆遭約會對象斷聯！認「該做的都做了」 花1年時間才走出來

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架。演員郭書瑤與姚淳耀今（23）日現身媒體聯訪活動。郭書瑤劇中所扮演的角色「何百芮」除了是激動的扮裝人氣網紅，同時小資會計師，在上一季走出失戀陰影之後，這次依舊積極與一群好友們共同尋找真愛。而現實生活中已經單身7年的郭書瑤表示，自己在這段時間有位約會對象，原本以為兩人是交往的狀態，但卻突然遭到對方斷聯，讓她相當受傷。

郭書瑤自爆曾遭約會對象斷聯。（圖／孫睿瑜攝）

郭書瑤分享，自己先前曾認識外型雙眼皮、鼻子挺、濃眉大眼、身高180公分的圈外人，約會了半年的時間。不過正當她以為兩人是在一起的狀態時，卻突然遭到對方斷聯，電話還被封鎖，讓她很受傷，花了1到2年的時間走出來，「覺得好不容易敞開心房卻一場空。」被問到兩人發展到什麼程度，她坦言，「該做的事都做了。」雖然自己不是特別會去追究的人，但還是想要一個答案，「這樣就會死得比較暝目。」接著也透露，因此寫了一首歌形容自己是「易碎品」。

不過，郭書瑤說，自己現階段其實滿享受單身的，認為單身自由度很高，偶爾還可以幫忙帶小孩，且也很享受身邊人替自己介紹對象時，充滿活力的樣子。接著，她提到，其實在拍攝影集第一季時，製作人有介紹過一位不錯的對象，只是約會2次後仍不來電，如今對方也已經結婚生子了。由於先前她曾與春風傳緋聞，郭書瑤再次強調是無中生有，更自爆自己因此少了一個桃花，還透露對方是很帥的圈內人，但在看到緋聞後就沒後續了，「新聞都寫了就一定會有人相信，既然大家都覺得你是別人的女生，就會不會對自己有興趣，所以我就覺得好受傷。」

至於一旁的姚淳耀與老婆感情相當穩定，形容與老婆之間像好朋友卻仍保持戀愛感。面對即將到來的聖誕節是否有準備驚喜，他表示，當天自己在忙宣傳。至於禮物，他則坦言，在特定節日會包給老婆紅包，被現場媒體笑虧是發三節獎金，金額的部分則是看收入，但希望可以「年年調漲」。





