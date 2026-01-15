郭書瑤自爆馬路三寶 郭泓志耍帥當教練

郭泓志（後）在《何百芮的地獄戀曲》中教郭書瑤開車。彼此影業提供



郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿KEN、詹懷雲主演的《何百芮的地獄戀曲》一度衝上Netflix節目排行榜第3名，也在MyVideo排行榜拿下第2名，最新1集中，郭書瑤飾演的「何百芮」為了代言活動跑去學開車，卻遇上由退役旅美職棒好手郭泓志飾演的鐵血教練，過程狀況連連，甚至被全劇組虧笑「不要靠近演員」。

這場學開車戲，郭書瑤坦言拍攝時「壓力山大」，由於自己原本沒駕照，是為拍戲才特地去學，後來也沒上路過，劇組開會的唯一注意事項竟是「不要靠近演員」，讓她又好氣又好笑。

郭泓志難得嘗試喜劇表演，他說是本性發揮，郭書瑤還稱他是「國寶」，2人合作愉快，他劇中挑戰《捍衛戰士》（Top Gun）湯姆克魯斯（Tom Cruise）的造型耍帥，「跟我平常想要追女生的時候的樣子是蠻像的」。談到現實生活中若遇到三寶，「我會告訴自己不要生氣，留在車上不要下車、不要衝動」。

郭書瑤（左）、孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》中逆齡扮演高中生。彼此影業提供

而郭書瑤與孫可芳劇中要扮高中生，2人直呼好玩，「蠻新鮮有趣，拍戲的時候還額外拍了有趣的照片，現場氛圍真的太歡樂了，不過我們並沒有笑場喔」！孫可芳不但要逆齡演出，還要接受詹懷雲深情告白，她笑說沒談過差距這麼大的姊弟戀，對於那場戲印象最深刻的是戴假髮，「因為我已經10年沒留長髮了，所以超不習慣」。直言最困難的不是裝嫩，而是要在詹懷雲面前像個有氣質的女神，「其實那當下是蠻想笑場的」。

隨著劇情進入曖昧期，孫可芳甚至在戲中幻想詹懷雲裸身套上小背心，露出結實手臂、化身壯帥酒保的畫面，詹懷雲笑說，其實當時自己還在「調整期」，不但剛開始運動、飲食也相當隨興，一度被監製劉宛玲笑虧「有點太胖」，他也自曝那場戲真正的笑點其實藏在動作細節裡，「我很努力想把檸檬汁擠進酒杯，但最後全部都順著手臂流下來，不知道大家有沒有注意到，真的超好笑」。

