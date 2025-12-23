郭書瑤苦嘆春風緋聞「圈內男星不敢追」 羨慕姚淳耀戀愛感持續15年

郭書瑤、姚淳耀23日出席《何百芮的地獄戀曲》訪問，郭書瑤笑說，很羨慕像姚淳耀這樣穩定的戀情，自己與玖壹壹春風的烏龍緋聞，還真的無意間擋掉了她的桃花，透露對方是很帥的圈內人。

郭書瑤、姚淳耀23日出席《何百芮的地獄戀曲》訪問（圖／小娛樂）

郭書瑤表示，跟該名圈內人八字都還沒有一撇，但自從與春風的緋聞出來，男方雖說知道不是真的，但思考到公眾的觀感，便不想碰了：「我很傷心，被拒絕我很丟臉欸！」雖說單身七年，她倒享受其中，時間自由，偶爾帶帶朋友小孩，也不錯。

姚淳耀與妻子交往到結婚，至今已有15年時間，已經記不得曖昧是什麼滋味，他也不諱言，年輕時拍戀愛戲，難免會因為太投入暈船，但隨著年紀漸長，就知道自己要畫好那條界線。妻子雖說不會檢查他手機，但想看隨時都能看，郭書瑤在一旁笑說：「反正他也都不會回我們訊息！」

姚淳耀出席《何百芮的地獄戀曲》訪問（圖／小娛樂）

交往許久，姚淳耀與妻子仍有戀愛感，但他自招不浪漫，覺得送禮物好難，包紅包最實際，結婚紀念日、生日、過年都包，且年年調漲。

《何百芮的地獄戀曲》郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，搭配同為失戀陣線戰友的甜點店店長羅人傑（姚淳耀 飾演），兩人之間從互虧互嗆，到後來竟然有心動的感覺，劇中演員皆有顛覆觀眾印象的演出。該劇將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。

