郭書瑤被問「王子捲粿粿婚變遭求償1600萬還不出」鬆口認了這件事

郭書瑤7日現身加入新東家混血兒娛樂的活動，成為緋聞對象春風的師妹，她半年前陷入事業低潮，打給春風談心，對方一句「讓我照顧你」打動她，決定加入春風的公司，對於兩人是否戀愛？她強調只是多年好友，並說自己喜歡的類型沒有改變。被問到最近粿粿跟王子婚外情，郭書瑤也做出回應。

王子邱勝翊因為捲入粿粿跟范姜彥豐的婚變風波，甚至被求償1600萬台幣，身為王子的朋友，郭書瑤被問到此事，低調表示「我們沒有聯絡」，苦笑說自己也曾經歷新聞風波，因此不願多做評論。被問到王子有沒有跟她借錢，郭書瑤表示「認識我的人都知道，我沒有很多錢！」

瑤瑤也表示「我媽也是一個人，單親的家長很不容易」，現在收入多，是用來負擔家計，家裡也沒有負債的狀況。現階段的郭書瑤，接下來將會推出新單曲，以歌手身分跟大家見面。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導