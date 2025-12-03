郭書瑤被虧「快長蜘蛛網」 狠嗆姚淳耀：到底有多長

《何百芮的地獄戀曲》郭書瑤竟對姚淳耀有了好感。（圖／彼此影業）

《何百芮的地獄毒白》系列新作《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年開春正式回歸，今（3日）公布正式預告，只見郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，繼續讓觀眾陪伴著何百芮經歷一連串超荒謬劇情。隨著新劇即將登場，女主角郭書瑤也直呼「我準備好了」，準備展開瘋狂宣傳之旅，目前宣傳通告已超過20場，非常敬業與投入！

《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年開春正式回歸。（圖／彼此影業）

《何百芮的地獄戀曲》正式預告歡樂出爐，一邊是激動的扮裝人氣網紅，另一邊則要詮釋小資會計師，何百芮這季依舊積極尋找愛情，想把自己嫁出去，未料竟開始對天涯淪落人的甜點店店長羅人傑(姚淳耀 飾演)有心動的感覺，全新預告依舊尺度大開！葷素不忌！包括孫可芳飾演的克拉拉得知何百芮單身許久之後，竟虧她「快長蜘蛛網了」，另有歡樂到極點的相親大會、變裝派對等笑料演出，而當何百芮與羅人傑越來越擦出愛情火花之際，這個不解風情的大直男卻又頻開玩笑，還說她的服裝長得像購物袋，讓她氣得直呼「根本不是我的菜」，預告片中何百芮還辛辣發問羅人傑：「請問到底是有多長？」來自地獄的前女友將帶來的全新地獄戀曲！精彩可期！

此外，實力派卡司孫可芳、鍾瑶以及阿Ken林暐恆也都強勢回歸，孫可芳飾演的肉食女克拉拉，這次繼續馳騁情場，但又好像跟何百芮的傻氣弟弟何萬生(詹懷雲 飾演)有所牽連？！優雅的時尚女神Vivian(鍾瑶 飾演)與日本男友（風田 飾演）大談遠距離戀愛，看似端莊的她私底下其實是懶惰的魚乾女，一直害怕祕密被發現，兩人於是展開痛苦並同時快樂的同居生活？何百芮的前姊夫梁恕誠(阿Ken林暐恆 飾演)始終難忘前妻十美(李杏 飾演)，這回能否重新追回真愛？2026年初最為甜美、可愛的喜劇即將到正式登場，準備一起掉入愛情吧。

孫可芳飾演敢愛敢恨肉食女克拉拉，狂野演技突破尺度。（圖／彼此影業）

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品！《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於Netflix、台灣大哥大MyVideo進行OTT首播。

劇中鍾瑶（左）與日本男友風田（右）大談遠距離戀愛。（圖／彼此影業）

