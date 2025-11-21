郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看

娛樂中心／楊佩怡報導

35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，今（21）日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。





郭書瑤辣穿西裝開深Ｖ「裡面0布料」！正面猛炸「2頭巨獸」破萬人瘋看：犯規了

郭書瑤不僅長相甜美可愛，手藝也相當好，經常曬出穿上自己織的毛線衣模樣。（圖／翻攝自IG＠yaoku）

廣告 廣告

郭書瑤挺過2024管理費風波，隨後又遭爆在片場不滿劇本，進而遭電視台封殺，郭書瑤當時澄清自己面對工作都相當認真，並不會有耍大牌、發脾氣情況，積極重建公眾形象的郭書瑤，持續專注電視劇、電影拍攝，不時社群近況更新依舊吸引破萬網友追隨按讚，由郭書瑤本人經營IG帳號更有超過117萬名網友追蹤。

郭書瑤辣穿西裝開深Ｖ「裡面0布料」！正面猛炸「2頭巨獸」破萬人瘋看：犯規了

郭書瑤身穿億身西裝套裝，定睛一看裡頭竟沒穿任何衣服。（圖／翻攝自IG＠yaoku）

今（21）日郭書瑤在IG上曬出5張美照，畫面中可見（上圖）她留著一頭深棕色長髮，髮尾長度及胸，造型略微蓬鬆或被風吹拂，充滿動感和隨性；身穿一套深灰色西裝套裝，仔細看外套深V開口，裡面竟未穿任何內搭，直接露出了大片的胸前肌膚和性感的事業線，展現出大膽且成熟的魅力。

郭書瑤辣穿西裝開深Ｖ「裡面0布料」！正面猛炸「2頭巨獸」破萬人瘋看：犯規了

郭書瑤億身西裝套裝，嘴含棒棒糖的模樣，既俏皮又有反差。（圖／翻攝自IG＠yaoku）

此外，郭書瑤在其中一張特寫照中，嘴裡含著棒棒糖，為成熟的西裝造型添加了一絲俏皮與反差的元素。辣照發布後僅4小時就吸引破萬人按讚，網友紛紛甜喊「我覺得有太漂亮的問題」、「想當棒棒糖」、「好美～～學黑裝份的樣子超不錯～～書瑤女神」、「這犯規了吧」、「怎麼可以又帥又性感」。

郭書瑤辣穿西裝開深Ｖ「裡面0布料」！正面猛炸「2頭巨獸」破萬人瘋看：犯規了

郭書瑤時常在社群上辣曬魔鬼身材。（圖／翻攝自IG＠yaoku）









原文出處：郭書瑤辣穿西裝開深Ｖ「裡面0布料」！正面猛炸「2頭巨獸」破萬人瘋看：犯規了

更多民視新聞報導

周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍

范瑋琪3天奪中國2獎！直喊「善良的力量」心聲曝光

SWAG邀粿粿拍片回應了！孫生昔被拒收原因曝光

