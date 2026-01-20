郭書瑤許願上戀綜《換乘戀愛》也OK！ 姚淳耀「老派告白」惹笑

記者簡子喬／專訪

姚淳耀和郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》中，飾演一對朝夕相處漸生情素的老闆和員工。現實生活中，姚淳耀已於2023年結婚，和妻子愛情長跑已有15年，對老婆是一見鍾情，但曖昧了一年才終於在一起；郭書瑤則表示面對感情時較為理性，只是曾有過一段被曖昧對象「斷崖式斷聯的經驗」，讓她決定，未來交往都一定得雙方明確「確定關係」才作數。

姚淳耀、郭書瑤合作《何百芮的地獄戀曲》（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》劇情幽默詼諧，本應該是甜蜜蜜的戀愛，郭書瑤卻在一開始對姚淳耀心生恐懼。姚淳耀笑說，拍《何百芮》期間，他還同時尬了另一部邪典影集《我願意》，兩者角色反差極大，「有時候眼神要深情，但好像都有種要殺人的感覺！」怪不得郭書瑤會怕。

郭書瑤過去接演的作品多半正能量，此次飾演的何百芮，小奸小惡、講話毒蛇，可說是過足戲癮。只是出道至今超過十年，她自爆竟沒有拍過一部「真正有談到戀愛」的作品，這回又沒享受到粉紅泡泡，多少覺得可惜，表示如果可以，很想出演戀愛綜藝節目。

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》中講話毒舌（圖／彼此影業提供）

記者追問像是《換乘戀愛》這類需要與前任同台的節目也可以嗎？郭書瑤態度大方：「OK啊，他們也沒有對不起我。」與前男友們並無交惡，只是不會聯絡：「可以當朋友，但沒有必要。」避嫌也不讓自己陷入麻煩。

姚淳耀感情穩定，與妻子相處15年仍處於熱戀期，他記得當年花了一年時間追求，告白那天帶著老婆去金瓜石「拔金條」，老派的約會行程讓大家聽了啼笑皆非。至於真正在一起，是老婆生日那天，姚淳耀親自燉湯，還在房子裡擺滿蠟燭，浪漫歸浪漫，「但要收就很麻煩。」

姚淳耀拍攝《何百芮的地獄戀曲》時，同時拍攝《我願意》，角色反差極大（圖／彼此影業提供）

郭書瑤一聽，立刻彈起身來，表示某任男友，也曾做過同樣的事，在家裏撒玫瑰花瓣、點蠟燭，她感動不已，但隨即發覺不對勁：「他沒有經過我的同意，就把我的香氛蠟燭全部拿出來點！」點燃的不只蠟燭燭芯，更把她內心的怒火也點燃。

單身七年，郭書瑤雖說渴望戀愛，卻也不想急病亂投醫，媽媽對她的感情世界了解透徹，只有偶爾的八卦緋聞，會稍微關心一下，唯一一次沒有問，就是日前被傳和春風交往，笑說媽媽知道「絕對不可能」，媽媽也不會逼她趕緊結婚生子，更說「領養也可以」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導