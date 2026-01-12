郭書瑤認了曾原諒出軌 大方讓男友聯絡前任

郭書瑤、姚淳耀日前登上《娛樂百分百》YouTube暢聊感情觀。（圖／八大提供）

郭書瑤、姚淳耀日前登上《娛樂百分百》YouTube頻道單元「酒後的心聲」，暢聊感情觀。劇中姚淳耀因情場失意，頹廢到宛如流浪漢，而戲外的他也曾歷經失戀低潮，為了讓自己振作，一度跑去學大提琴，還花了五萬元買琴，沒想到只撐了一個月就放棄，如今回想起來忍不住自嘲：「最後只學會拉Do、Re、Mi。」

姚淳耀笑說自己是個「很無聊的人」，不過合作後的郭書瑤卻不這麼認同。她透露兩人在《何百芮的地獄戀曲》對戲時，發現姚淳耀其實相當有趣，演出反應常常讓人出乎意料，會有意想不到的驚喜。個性內向的姚淳耀也坦言，透過角色能讓自己更放得開，「角色是角色、我是我，這樣很有安全感。」甚至把角色當成「免死金牌」，郭書瑤聽了大笑，虧他：「你本人是乖寶寶不敢做壞事，但透過角色你就敢了！」

廣告 廣告

聊到感情話題，郭書瑤被問到是否能接受另一半和前任保持聯絡？她毫不猶豫回答「OK」，更語出驚人表示：「是被男生訓練出來的。」她認為，經歷過就能理解，「不會怎麼樣的人就是不會怎麼樣，真的會出事的人，再怎麼禁止也沒用。」雖然仍會吃醋、情緒不一定完全OK，但她願意溝通討論。她甚至坦言曾原諒過出軌，讓一旁的姚淳耀當場露出震驚表情。郭書瑤隨即補充，前提是對方願意重新建立信任，「我不是那種無下限的人，只是覺得人都會犯錯，可以給一次機會。」

談到情侶爭執的處理方式，姚淳耀表示自己會選擇先冷靜，因為就算表面和好，心裡仍會在意對方曾說過的話，因此讓彼此一、兩天去沉澱心情。郭書瑤則是屬於當下就要說清楚的人，但若遇到對方冷暴力，她也會冷暴力回敬。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注 鬼塚虎發聲：員工已停職待查

好市多「推車亂象」惹眾怒！她買完見一畫面無奈：從副駕爬進去

「全白松葉蟹」驚喜現身！遊客衝水族館搶看 專家曝：超罕見