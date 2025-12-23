郭書瑤認與曖昧對象「該做的都做」！慘遭封鎖斷聯 姚淳耀一句話狠戳痛處

郭書瑤透露自己單身7年。李鍾泉攝

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》中與姚淳耀展開曖昧戀情，兩人23日為戲宣傳受訪，提到戲外感情空窗7年，周邊朋友都想幫她介紹，但她其實中間仍有約會對象，還曾與一名高帥男曖昧約會半年，招認：「該做的都有做。」結果對方突然搞失蹤，讓她情傷療了兩年。

當時郭書瑤認為兩人是交往關係，結果突然被封鎖、斷聯，讓她很受傷，姚淳耀還形容：「他可能在選擇。」讓郭書瑤更被戳到傷痛。她說自己也沒想追回對方，只是想知道一個答案，死的比較瞑目。

郭書瑤還將這段經歷寫成歌，感嘆自己是「易碎品」，好不容易敞開心想談戀愛，結果換來「一場空」，並自嘲：「以後還是找圈內帥哥好了。」笑說至少還能找得到人。

郭書瑤（左）與姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》中上演曖昧情。李鍾泉攝

和春風爆緋聞 氣炸「無中生有」被斷桃花

因郭書瑤與春風傳緋聞，她透露因此斷桃花，原本有可能更進一步的圈內對象，但對方看到她的緋聞報導，就急打退堂鼓了，氣喊自己「被無中生有的緋聞擋桃花。」

雖然郭書瑤享受單身自由自在的感覺，但朋友都積極幫她介紹對象，她也覺得很有趣。被介紹的對象中，還有遇過「富可敵國」又高又帥富二代，有嘗試約會，但就是不來電。

郭書瑤哀怨自己被無中生有的緋聞斷桃花。李鍾泉攝

劇中姚淳耀有很多怪異行為，例如突然吼叫、自己跟自己玩，郭書瑤笑說，自己會喜歡怪咖。但因姚淳耀經常演殺人犯，有時候看到對方深情演出、變成雙眼皮，郭書瑤還會有角色印象，不自覺內心打冷顫。



