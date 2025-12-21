郭書瑤超兇上圍狂洩！新加坡嗑7種榴槤解鎖隱藏技能

郭書瑤近日飛往新加坡參與首屆金獅大賞頒獎典禮。混血兒娛樂提供，

郭書瑤（瑤瑤）近日飛往新加坡參與首屆金獅大賞頒獎典禮，身為影視歌三棲的實力派代表，她此次以頒獎嘉賓身份驚艷亮相國際級電影盛會，不僅與金馬導演魏德聖同台頒發重量級獎項，更近距離感受由動作巨星甄子丹領銜的評審團氣場。

即便行程緊湊，郭書瑤這趟「星洲行」卻是誠意滿滿，全因她為了力挺先前合作電影《流氓驅魔師》的製作團隊。在頒獎典禮現場，她與許久未見的魏德聖導演共同揭曉最佳男女配角，雖然兩人過去尚未有合作契機，但瑤瑤直言自己一直以來都是魏導的影迷，這次能同台倍感榮幸。

席間，她更被奪下多項大獎的動作大片《九龍城寨之圍城》震撼，目睹大銀幕上的拳腳功夫，讓曾有過武打經驗的她瞬間燃起「武打魂」，甚至在後台許願，希望能挑戰更高難度的動作極限。有趣的是，這趟旅程還解鎖了郭書瑤的隱藏技能。她首次挑戰在頒獎典禮上親自動手化妝，成果令眾人驚艷，更笑稱以後可以斜槓當化妝師。

新加坡演員宗子杰，之前因為電影《流氓驅魔師》而與郭書瑤合作，這次也盡地主之誼，準備七種不同品種的榴槤讓她一一連品嚐。讓她與隨行經紀人一起大快朵頤，郭說瑤說：「超愛榴槤。希望可以「『榴槤代言』可以吃好吃滿。」展望2026年，郭書瑤定調要「邊工作邊玩」，新一年的唯一指標就是「開心賺大錢」，帶著熱愛的工作走遍全球。

音樂事業上，加盟新東家的郭書瑤也準備帶來耳目一新的突破。她透露老闆「玖壹壹」春風曾語出驚人地預言她非常適合走「廟會路線」，這讓她不但不排斥，笑說之前有唱《魚仔》、《愛情限時批》等台語經典歌曲，考慮挑戰台語饒舌，期待未來能在廟會舞台上感受最接地氣的群眾熱情。

