郭書瑤跟男伴愛愛後不被認交往 閨密告知真相她崩潰大哭

35歲郭書瑤（瑤瑤）擁有E罩杯身材和稚嫩臉蛋，過去曾與《大學生了沒》成員金陽、SpeXial前成員以綸傳交往，最後無疾而終。最近她上節目分享，和一位男性朋友發生關係後，她以為兩人已經算是交往，沒想到對方不認搞人間蒸發，最後還做雙面人行徑，在她面前稱是自己的問題，事後去跟她閨密說她的不是，讓她崩潰痛哭。

郭書瑤最近上《11點熱炒店》分享遇過「地獄來的前男友」，她回憶曾遇過一任約會對象，床都滾了，對方卻沒明確表示兩人目前關係，引來主持人驚問：「有親密過，但還可以不是男女朋友？那男的很爛」，郭書瑤無奈說現今戀愛約會的認知跟以前不太一樣，可能她覺得已經算是，但對方不是。

郭書瑤說，後來這位男性朋友就消失神隱，讓她無法再聯繫，她問對方原因，對方回答：「我們不適合」，她覺得也算果決就答應對方分開，沒想到過了一個月，郭書瑤聽到這位男性友人跟她的朋友碎嘴分開主因，男性友人在她面前稱她很好，轉頭就跟她閨密嫌棄她，讓她相當傻眼。

郭書瑤回憶，自己當時在海外進修上課，每天都排滿了課程，中間只有5分鐘下課時間，每逢休息時間她就打給這個男生對質，對方不接她電話，也不封鎖她號碼，讓她像個傻子一樣苦打電話為自己討公道，想找人吵架都找不到，最慘的是她是某次跟閨密去泰國玩的時候知道這件事，「我在飛機上大哭！」

