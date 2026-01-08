郭書瑤跟「乳房對戲」開黃腔挨媽罵 羞認被送情趣用品：很特別

【緯來新聞網】郭書瑤在新戲《何百芮的地獄戀曲》展現喜劇演技，劇中她飾演網紅在最新一集除了成為乳癌預防公益活動的主持人，另有情趣商品業配，大尺度的演出，堪稱是她從影以來最極致的搞笑表演。

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》挑戰與乳房對戲。（圖／彼此影業提供）

郭書瑤在劇中為了當乳癌預防公益活動的主持人，硬著頭皮上台主持，最後還與「人工乳房」對戲並傳授乳癌防治的訣竅，並開黃腔搞笑「記得要捏一下」、「請老公幫忙服務」，結果卻被偶然逛街的媽媽撞見，當場尷尬直罵「沒家教」相當搞笑。回想起拍攝當時，她直呼：「在拍攝的時候，我的心情就跟戲裡的百芮一樣緊張。」



劇中她因接到許多情趣商品業配合作，讓向來勇於自嘲的她也不免向飾演經紀人的高英軒苦喊「我胯下很閒嗎？」為此她還穿上公主服微露性感事業線，還要在草地上來回翻滾，滾到頭暈、失去了方向感。而單身7年的她，在現實生活中沒有收過情趣商品的經驗，不過戲裡的道具廠商倒是有送，殺青酒的抽獎也有，讓郭書瑤害羞喊「是一次滿特別的經驗」。《何百芮的地獄戀曲》每週日晚間9點於八大戲劇台首播，10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix上架。

郭書瑤在在《何百芮的地獄戀曲》代言情趣商品。（圖／彼此影業提供）

