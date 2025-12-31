郭書瑤跨年拋震撼彈！牽手甜喊「能共度2026的人」真實身分曝光

娛樂中心／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）與金陽、前「SpeXial」以綸分手後，日前被爆與乾哥「玖壹壹」春風（洪瑜鴻）緋聞，不過雙雙否認。日前受訪坦承已單身7年的她，今（31）日無預警在社群平台曬出一段牽手影片，並曖昧寫下「遇到了能攜手共度2026的人」，只是影片最後卻出現反轉結局，真相也隨之曝光。

郭書瑤感情生活引發關注。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

2025年最後一天跨年日，郭書瑤分享一段影片，畫面一開始僅露出她的手，隨後一名身穿牛仔外套的神秘人也以手部入鏡，並與她十指緊扣，互動看似相當甜密。不料下秒答案揭曉，所謂的「對象」其實是她左右手交扣，她也公開能攜手共度新年的人「就是我自己」，接著整個人笑倒在地，對於自己的幽默相當滿意。

郭書瑤「能攜手共度2026的人」，其實就是她自己。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

影片曝光後引發熱烈迴響，李千娜、愛雅（張艾亞）紛紛留言直呼可愛，「這群人」董仔也笑喊驚喜。王心恬則提議「去北海道牽一個回來你覺得怎麽樣」，郭書瑤笑回「可能牽到熊的機率比較高」，王心恬接著鼓勵「那至少選最帥的那隻」，一來一往笑翻大批網友。

