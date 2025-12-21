郭書瑤辣翻頒獎典禮 喊話想談「甜甜的戀愛」

郭書瑤受邀飛往新加坡首屆金獅大賞頒獎典禮。（圖／混血兒娛樂提供）

剛加盟新東家，成為玖壹壹師妹的郭書瑤近日受邀飛往新加坡首屆金獅大賞頒獎典禮，展開為期兩天一夜的快閃之旅。身為影視歌三棲的實力派代表，她此次以頒獎嘉賓身份驚艷亮相國際級電影盛會，不僅與金馬導演魏德聖同台頒發重量級獎項，更近距離感受由動作巨星甄子丹領銜的評審團氣場。

即便行程緊湊，郭書瑤這趟「星洲行」卻是誠意滿滿，全因她為了力挺先前合作電影《流氓驅魔師》的製作團隊。在頒獎典禮現場，她與許久未見的魏德聖導演共同揭曉最佳男女配角，雖然兩人過去尚未有合作契機，但郭書瑤表示自己一直以來都是魏導的影迷，這次能同台倍感榮幸。

廣告 廣告

郭書瑤與魏德聖一同頒獎。（圖／混血兒娛樂提供）

席間，郭書瑤更被奪下多項大獎的動作大片《九龍城寨之圍城》震撼，目睹大銀幕上的拳腳功夫，讓曾有過武打經驗的她瞬間燃起「武打魂」，甚至在後台許願，希望能挑戰更高難度的動作極限。

談及戲路規劃時，郭書瑤忍不住展現幽默本色，她笑稱自己其實非常渴望演出甜甜的「純愛劇」，無奈過去接演的角色命運往往過於坎坷，「不是我離開人間，就是對方離開人間。」讓她喊話希望能有一部「超越生死都能談充滿粉紅泡泡的戀愛」的作品。除此之外，她對反派、反社會人格，甚至是充滿實驗性的學生劇組都抱持開放態度，充分展現她對表演的極高熱忱。

郭書瑤許願能演純愛劇。（圖／混血兒娛樂提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

隨機殺人案引恐慌！ 醫籲應備「格擋工具」：3物合法且正當

張文失業1年、2年無就醫紀錄「資金來源成謎」 母偶爾小額匯款

張文原始計畫更恐怖！ 57歲余男挺身制止「擋下更大屠殺」