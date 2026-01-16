郭書瑤遛娃被疑偷生 喊話想脫單

郭書瑤（瑤瑤）、姚淳耀日前為宣傳合作的影集《何百芮的地獄戀曲》一起受訪，談到2026年的新年期許，目前感情單身、自招沒有追求者的瑤瑤大方表示：「就跟劇中的何百芮喊的一樣，好想脫單！這根本是我本人設計的台詞吧。」姚淳耀則希望有時間多跟太太、家人相處，在工作之間取得平衡。

以公車代步不怕被認出

瑤瑤平常習慣搭公車代步，她說不會因為先前的北捷事件而害怕搭大眾運輸工具，相信這社會絕大多數是安全的，「經紀人只提醒不要坐錯車，因為我前陣子帶經紀人在內湖搭公車，不小心差點坐到基隆，上面寫基隆轉運站，我以為是基隆路，結果是要去基隆，上公車後覺得不對，再轉個彎就要上國道，趕緊跟司機說抱歉兼拜託，後來司機很為難地找了一個安全下車點打開車門；我不自覺地把何百芮帶到人生裡了。」

她也不擔心搭公車被認出，自嘲「我現在沒那麼紅了」，平常搭車因為喜歡站著，也沒遇過被逼讓座的情況，「可能我遇到的人都滿好，前陣子幫朋友帶小孩，揹著1歲寶寶搭公車時，大家都會讓座給我，其實大眾看到有需要的人還是會讓位，新聞看到的是特殊案例。」帶寶寶搭車不怕被誤會偷生？她笑曝，前陣子鍾瑶就對她說：「我遇到一個導演，說看到妳在公園帶一個小孩、不好意思去打招呼，想要問那是不是妳的小孩。」

她大笑解釋：「大家都以為我偷生，怎麼可能啦，我一直出現在鏡頭前，是有個單親媽媽朋友沒有後援，我跟這小男生很投緣，所以常幫忙照顧。我媽媽抱著他時，鄰居還沒開口問，媽媽都急著主動說『那是她朋友的小孩』，然後提醒我不要一天到晚揹著小孩，這樣會沒有桃花，我說搞不好揹著寶寶才有桃花。」

姚淳耀遇小孩手足無措

姚淳耀也想像瑤瑤幫朋友帶小孩的畫面，覺得應該很有愛；他和服裝設計師老婆林羿結婚2年，他自認很不會照顧小孩、看到小孩會手足無措，目前跟太太還很享受兩人世界，也沒特別討論生小孩的事。

單身的瑤瑤，近期常被問戀愛相關問題，她自認包容度很大，曾被問另一半可否跟別人出國或看對方手機，她都回「可以」，她也不會在意對方有很多女性朋友，「通常我的另一半都沒什麼女生朋友，至於邊界感，每個人不同」，她甚至可以接受對方出軌，「但只會給一次機會，看有沒有做到承諾、是否想要好好維繫」。