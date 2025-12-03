郭書瑤遭嗆「快長蜘蛛網了」 辛辣逼問姚淳耀有多長

郭書瑤主演的《何百芮的地獄毒白》系列新作《何百芮的地獄戀曲》宣布將於2026年開春正式回歸，3日公布正式預告。郭書瑤再度化身不計形象的毒舌宅女「何百芮」，她也直呼「我準備好了」，全力投入宣傳，目前通告已超過20場。

《何百芮的地獄戀曲》正式預告歡樂上線，一邊是激動扮裝的人氣網紅，另一邊是小資會計師，何百芮本季依舊積極尋找愛情，試圖把自己嫁出去。未料，她竟開始對與自己同為天涯淪落人的甜點店店長羅人傑（姚淳耀 飾）產生心動，全新預告同樣尺度大開、葷素不忌。孫可芳飾演的克拉拉得知何百芮單身許久後，虧她「快長蜘蛛網了」。

此外，預告還呈現歡樂的相親大會、變裝派對等趣味場面。當何百芮與羅人傑逐漸擦出愛火時，這位不解風情的大直男卻頻頻開玩笑，甚至說她的服裝像購物袋，惹得她氣呼呼直喊「根本不是我的菜」。預告中何百芮還辛辣問羅人傑：「請問到底是有多長？」地獄前女友帶來的全新地獄戀曲，更讓劇情充滿看點。

實力派卡司孫可芳、鍾瑶與阿Ken林暐恆也強勢回歸。孫可芳飾演的肉食女克拉拉持續馳騁情場，似乎又與何百芮的傻氣弟弟何萬生（詹懷雲 飾）有所牽連。鍾瑶飾演的時尚女神Vivian與日本男友（風田 飾）展開遠距離戀愛，外表端莊的她其實是懶惰的魚乾女，害怕祕密被發現，兩人因此進入痛苦又甜蜜的同居生活。何百芮的前姊夫梁恕誠（阿Ken林暐恆 飾）難忘前妻十美（李杏 飾），這回能否重新追回愛情？

《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於Netflix、台灣大哥大MyVideo進行OTT首播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導