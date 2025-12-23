郭書瑤遭斷崖式封鎖！認：該做的都做了 花2年療傷

郭書瑤(左)與姚淳耀(右)首度「正式合作對戲」。（圖／彼此影業提供）





女星郭書瑤先前與玖壹壹成員春風傳出緋聞，事後她否認戀情外，更自爆至今已單身7年。今（23）日她與姚淳耀出席新戲《何百芮的地獄戀曲》記者會，坦言7年間有遇到不錯的對象，沒想到卻被「斷崖式封鎖」。

單身多年，郭書瑤笑說完全不焦慮，甚至非常享受，周圍的朋友還會不停幫忙介紹對象，「看他們這麼積極有鬥志，我覺得很有趣。」不過，郭書瑤也透露過程中有過一個約會對象，對方是朋友的朋友，相處大概半年的時間，沒想到最後卻是一場空。

至於戀情為何會無疾而終，郭書瑤直言「可能我覺得在一起了，但人家覺得沒有。」甚至「該發生的都發生了」，直到最後發現電話打不出去，才知道已經被封鎖，甚至花了2年的時間才走出來。

至於先前與好友春風爆出緋聞，郭書瑤今天也忍不住直呼，「確實因為無中生有的緋聞擋掉桃花」，她提到對方很帥且還是圈內人，但因為道德感比較重，雖然八字還沒一撇，但看到新聞後決定「不碰」。



